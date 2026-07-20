Gabriela Loran - Reprodução do Instagram

Gabriela LoranReprodução do Instagram

Publicado 20/07/2026 09:13

Rio - Gabriela Loran, de 33 anos, publicou uma foto ousada no Instagram, neste domingo (19). Na imagem, a atriz, que interpretou Viviane na novela "Três Graças " da TV Globo, aparece completamente nua durante um dia de cachoeira.

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A postagem ainda inclui outros cliques da artista em momentos como: treino na academia, nos bastidores de gravações, selfie no carro e mais.

Famosos e fãs reagiram às fotos e exaltaram a beleza de Gabriela. "Lindeza", afirmou Leticia Spiller. "Guapa", disse Nanda Costa. "Deusa", disse um usuário da rede social. "Linda", comentou outro. "Você é um espetáculo", opinou uma terceira pessoa.

Depois do sucesso em "Três Graças", Gabriela dará vida à primeira protagonista no filme "Amor à la carte", dos Estúdios Globo. Na produção, ela viverá uma chef de cozinha, que fará par romântico com o personagem de Danilo Mesquita, dono de um restaurante.