Karoline Lima - Reprodução/Instagram

Karoline Lima Reprodução/Instagram

Publicado 20/07/2026 19:21 | Atualizado 20/07/2026 19:21

Rio - Karoline Lima esclareceu os rumores de gravidez após ser pedida em casamento por Léo Pereira . A influenciadora revelou nesta segunda-feira (20) que faz uso de método contraceptivo e explicou detalhes do seu histórico com prevenção.

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"Eu tenho o DIU Kyleena [hormonal]. Já usei anticoncepcional e já usei o DIU de cobre. O anticoncepcional eu sempre esquecia, porque eu sou bem esquecida mesmo. Então, para evitar, eu coloquei o DIU de cobre", contou nos Stories.

A influeciadora comentou os motivos de não ter se adaptado ao método anterior. "O DIU de cobre era muito bom, a única coisa que eu tinha para reclamar era que meu fluxo vinha muito grande. Eu menstruava muito e tinha muita cólica".

Karoline realizou a mudança após o nascimento da filha, Cecília, de 4 anos. "Na época eu tirei, e depois da Cecília eu já coloquei de volta, acho que no primeiro mês depois de ela nascer, eu já coloquei o Kyleena, que é o que eu tenho até hoje. [...] tem duração, se eu não me engano, de 10 anos, e o meu fluxo diminuiu muito, eu quase não tenho cólica e não sinto nada, é tranquilão", disse.