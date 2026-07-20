Marcelo Sangalo exibe músculos em treinoReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Marcelo Sangalo, filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, chamou atenção nas redes sociais ao publicar uma foto após um treino de jiu-jítsu. Aos 16 anos, o jovem apareceu de joelhos sobre o tatame e exibiu os braços musculosos.
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Marcelo Sangalo exibe músculos em treino - Reprodução / Instagram

O registro destacou a evolução física de Marcelo, que usava uma roupa justa durante a atividade. A publicação recebeu diversos comentários, entre eles o da própria cantora. "Meu gigante", escreveu Ivete ao reagir à foto do filho.
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Marcelo nasceu em 3 de outubro de 2009, em Salvador, na Bahia. Ele é o primogênito de Ivete e Daniel, que também são pais das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos. A cantora e o nutricionista ficaram juntos por 17 anos. 