Marcelo Sangalo exibe músculos em treino - Reprodução / Instagram

Marcelo Sangalo exibe músculos em treinoReprodução / Instagram

Publicado 20/07/2026 17:56 | Atualizado 20/07/2026 17:58

O registro destacou a evolução física de Marcelo, que usava uma roupa justa durante a atividade. A publicação recebeu diversos comentários, entre eles o da própria cantora. "Meu gigante", escreveu Ivete ao reagir à foto do filho.

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Marcelo nasceu em 3 de outubro de 2009, em Salvador, na Bahia. Ele é o primogênito de Ivete e Daniel, que também são pais das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos. A cantora e o nutricionista ficaram juntos por 17 anos.