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Veja as fotos: Ivete Sangalo troca beijos com novo namorado
Cantora e empresário foram fotografados em meio a abraços e beijos em São Paulo
Rio - Ivete Sangalo, de 54 anos, foi fotografada aos beijos com o novo namorado, o empresário Tiago Maia, na noite deste sábado (11), durante o show de Belo, na Arena Brasileira, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Os dois estavam no maior clima de romance enquanto acompanhavam a apresentação.
Nas imagens, a cantora surge abraçada ao amado e, em outro momento, troca um beijo com ele em meio ao público do evento. Ivete, inclusive, subiu ao palco em uma participação surpresa no show de Belo. Os dois empolgaram o público ao som dos sucessos "Temporal", "Clareou" e "Pura Adrenalina".
No mesmo dia, a artista marcou presença no show de Liniker, no Nubank Parque. Acompanhada de Tiago, a cantora conferiu a apresentação da turnê "Bye Bye Caju" da plateia e também trocou beijos com ele. Nos bastidores, Ivete posou para algumas fotos ao lado de Liniker.
Os rumores sobre um possível affair entre a cantora e Tiago circulam desde o início do ano. Antes disso, eles já haviam sido vistos juntos em outras ocasiões, como viagens, passeios e eventos ligados ao universo da música, alimentando as especulações sobre o romance.
Discreto nas redes sociais, Tiago Maia atua nos bastidores do entretenimento. Ele é sócio da produtora Super Sounds, empresa responsável pelo projeto de samba comandado por Ivete Sangalo, além de ter uma trajetória como executivo em companhias dos setores de mídia, aviação e eventos.
A aproximação acontece após o fim do casamento da artista com o nutricionista Daniel Cady, no ano passado. Os dois viveram juntos por mais de 15 anos e são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de 8. Até o momento, nem Ivete nem Tiago comentaram oficialmente o relacionamento.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa
Discreto nas redes sociais, Tiago Maia atua nos bastidores do entretenimento. Ele é sócio da produtora Super Sounds, empresa responsável pelo projeto de samba comandado por Ivete Sangalo, além de ter uma trajetória como executivo em companhias dos setores de mídia, aviação e eventos.
A aproximação acontece após o fim do casamento da artista com o nutricionista Daniel Cady, no ano passado. Os dois viveram juntos por mais de 15 anos e são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de 8. Até o momento, nem Ivete nem Tiago comentaram oficialmente o relacionamento.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa
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