Victória Miranda e Luan Pereira - Reprodução/Instagram

Victória Miranda e Luan PereiraReprodução/Instagram

Publicado 20/07/2026 13:46 | Atualizado 20/07/2026 13:46

Rio - Luan Pereira e Victória Miranda voltaram a alimentar os rumores de reconciliação . O cantor e a influenciadora viajaram juntos para Jericoacoara, no Ceará, duas semanas após anunciarem o fim do noivado. Apesar das recentes aparições, os dois ainda não confirmaram oficialmente a retomada do relacionamento.

Na madrugada desta segunda-feira (20), Luan publicou vídeos de uma festa nos stories do Instagram. Em uma das imagens, Victória aparece ao fundo enquanto o sertanejo canta. O artista também mostrou um quarto decorado com pétalas de rosas e a frase "tudo no tempo de Deus".

Outro detalhe despertou a atenção dos seguidores. Em um dos registros, parte do cabelo de Victória aparece ao lado do ombro do cantor. Uma fã reconheceu a influenciadora e celebrou: "A nossa loirinha, hein".

O reencontro ocorreu poucos dias após o sertanejo deixar um emoji de rosto apaixonado em uma publicação da ex-noiva.

Separação gerou repercussão

O casal anunciou o término no início de julho. Na ocasião, Victória contou que a decisão partiu de Luan e afirmou que recebeu a notícia por mensagem de texto. Segundo ela, o cantor disse que seu coração "não ardia mais" pela relação.

Após a separação, os dois voltaram a se seguir nas redes sociais. A interação de Luan nas fotos da influenciadora aumentou as especulações entre os fãs.

Luan Pereira e Victória Miranda ficaram juntos por cerca de 11 meses. O pedido de casamento ocorreu em dezembro de 2025, durante uma celebração intimista. Desde o anúncio do término, as aparições e interações do ex-casal despertam a curiosidade dos seguidores.