Francisco e Preta Gil - Reprodução do Instagram

Francisco e Preta GilReprodução do Instagram

Publicado 20/07/2026 11:23

Francisco Gil publicou diversas fotos com a mãe e lembrou com carinho dela. "Mãe, um ano e ando exercitando muito mais a sua presença do que qualquer outra coisa. A gente encheu a casa com as suas coisas, com fotos suas, quadros seus, seus santos e santas e eu que não queria ter cachorro, agora tenho a Lua e a Estrela. Eu e Sol falamos de você o tempo todo. A gente dá risada, a gente chora e o tempo inteiro a gente está lembrando de você. Eu falo de você o tempo todo. No meio disso tudo… é a sua presença que cura. Na hora da dor, as boas lembranças e na hora da saudade, o teu sorriso", iniciou.

"Eu volta e meia escuto a sua risada, sinto teu perfume… tento te perceber. Sonho quase todas as noites com você e nos meus sonhos você sempre está viva. Eu sinto você. Sinto que agora você finalmente sabe de tudo de mim e que você está me vendo o tempo todo. É uma baita responsabilidade. Eu sinto teu olhar, suas broncas, sinto sua tristeza, sua alegria… e sinto teu orgulho. Eu não me permiti cair por você", continuou.



"Tenho aprendido que quando estou precisando de alguma resposta ou quando me vejo perdido, eu lembro do seu último olhar para mim. Estava tudo ali. É curioso como eu encontro nele todas as respostas… tenho encontrado. Era uma Preta diferente. E eu levo todas comigo! A mãe, a amiga, a menina, a irmã, a voz, a sabedoria e a presença a absoluta de Deus em mim. Hoje faço show numa ilha aqui na França que é a sua cara e que você não conhecia. Então eu sei que estou te levando pra conhecer comigo. Estamos mais juntos do que nunca! Te amo sempre", concluiu.







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Amigo de Preta, Gominho também recordou a data da morte da artista e citou os últimos anos ao lado da cantora. "Os meus anos foram bem difíceis, tudo que passei com Preta ninguém tem ideia... Estou me curando, me sinto muito melhor. A tristeza é absurda, mas ao mesmo tempo sei que estou como ela gostaria que eu estivesse. Sei que ela está feliz com a homenagem que fiz em vida, que é ter cuidado dela. Não programei nada de foto, não fiz isso em um mês, dois meses... Minha homenagem foi feita em vida."







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Carolina Dieckmann publicou um vídeo e comentou que o "dia da amizade", comemorado nesta segunda, virou o "dia da saudade". "Esse texto não é meu; uns dizem Clarice Lispector, outros, que tem algo de Antonio Carlos Affonso dos Santos. A verdade é que eu não sei, mas é tão bonito quando a gente sente que alguém que a gente nem conhece diz exatamente o que a gente queria dizer, e não soube como. Hoje está mais difícil dizer qualquer coisa."







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Veja mais homenagens:

Angélica: "Antes de qualquer coisa, saudade. Um ano sem você. E, ao mesmo tempo, parece impossível medir a sua ausência, porque você continua tão presente. Sinto falta da sua risada, da sua força, do seu jeito de transformar qualquer encontro em afeto. Você deixou um amor que o tempo não leva. Te amamos. Te sentimos todos os dias. Para sempre, Pretinha."

Alice Carvalho: "Cada parte do futuro que me toma pela mão sinto e sei que é você, não tenho mais medo da morte do amor e nem da vida porque fui profundamente amada, figura absolutamente desnudada, por alguém como você."

Astrid Fontenelle: "Preta querida, a essa altura tudo ficou mais tranquilo aí por cima. Você foi cuidada e seres de Luz te ensinar novos caminhos. Pelo menos é isso que o espiritismo ensina. Pra nós um grande conforto. Eu acredito também que você virou energia dourada. Forte, intensa … tão Luz que segue iluminando. Outro dia mesmo tive um insight sobre algo que deveria fazer. Pensei em você. Também reencontrei um velho amigo que tinha me distanciado por sua causa. Mas você mesma perdoou. Por que não eu? Obrigada Preta querida. Por aqui seguimos sentindo saudades. Mas você tá sempre dando um jeito de se fazer presente. Estrou ouvindo suas músicas!"

Malu Barbosa: "Um ano. Dizem que o primeiro ano encerra um ciclo do luto. Hoje eu entendo que o luto não acaba. A gente não deixa de sentir falta de quem ama. A ausência continua existindo. Ainda tem dias em que dói, em que a vontade é ligar, mandar uma mensagem ou dividir qualquer novidade. Isso não passou. O que mudou foi a forma de lembrar. Hoje, aos poucos, consigo deixar que as memórias da doença e do sofrimento ocupem menos espaço. Elas existiram, fazem parte da nossa história, mas já não definem quem você foi".



"Tenho conseguido voltar para o que realmente importa: a sua gargalhada que contagiava todo mundo, as nossas conversas intermináveis madrugada adentro, as histórias, os planos, o seu jeito intenso de viver e de amar. É assim que eu quero guardar você. Com saudade, sempre. Mas, cada vez mais, com um sorriso ao lembrar de tudo o que tivemos a sorte de viver. E que sorte hein? Um ano sem você. E, ao mesmo tempo, um ano aprendendo que alguns amores não acabam. Eles só encontram outro jeito de permanecer".

Regina Casé: "... Acho que eu consegui dizer para ela não só o tamanho do meu amor, como também o tanto que ela me ajudou em todos os momentos, o tanto que ela me ensinou. Mesmo sendo tipo uma irmã mais nova, muitas vezes a Preta foi minha mãe. Não estou aguentando de saudade, penso nela todo dia e acho que a gente tem que celebrar e honrar pra sempre a memória dessa garota incrível, essa mulher corajosa."

Fernanda Paes Leme: "Um ano que eu não acredito em sua partida, Preta. Tanta coisa aconteceu de lá pra cá, comigo e com o mundo. E eu ainda penso em te contar as novidades, te busco no desabado e nas conquistas... Eu sei que você segue comigo e que continua nos acolhendo, nos protegendo, nos orientando, como fez em vida. Mas sua ausência física ainda dói. 1 ano de saudade. Te amo pra sempre, Tchuca."

