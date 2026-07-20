Gilberto Gil - Reprodução de vídeo / TV Globo

Gilberto GilReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 20/07/2026 06:36 | Atualizado 20/07/2026 08:25

Rio - Gilberto Gil desabafou sobre processo de luto um ano após a morte da filha, Preta Gil, em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, exibida neste domingo (19). O cantor ainda mostrou um retrato que tem da cantora, quando ainda era pequena, recebendo um beijo carinhoso dele.

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"A falta que ela faz, de filha que se foi, é uma coisa que não vai desaparecer nunca. O lado doloroso disso tende também a ir se desvanecendo um pouco com o tempo, mas o sentimento profundo da perda dela é algo que vai ficar a vida toda", afirmou Gilberto Gil.



emocionante! o #Fantástico conversou com Gilberto Gil e Flora Gil sobre os momentos vividos e recordações da Preta Gil nesses um ano de saudade #Fantástico #TVGlobo pic.twitter.com/BXp7f6Vxoq — TV Globo (@tvglobo) July 20, 2026

Maju Coutinho, então, questionou o cantor e a mulher dele, Flora Gil, de quando eles perceberam que Preta tinha se tornado um "poder de comunicação". "Teve um dia que eu passei a ser o pai da Preta, em muitas situações, em muitos momentos, com muita gente. Ela já nasceu essa figura pronta para a vida", disse Gil.