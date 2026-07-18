Christiane Torloni opina sobre possível adaptação da trama - Reprodução/YouTube

Christiane Torloni opina sobre possível adaptação da trama Reprodução/YouTube

Publicado 18/07/2026 09:22

Rio - Christiane Torloni afirmou ser possível a realização de um novo remake da novela "A Viagem". Em entrevista ao programa "Sem Censura", da TV Brasil, a intérprete de Diná na versão exibida em 1994 relembrou a aceitação do público com a trama protagonizada ao lado de Antonio Fagundes.

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"Essa novela, acredito que, daqui alguns anos, será refeita. Nós já somos o remake. Tenho a sensação que é algo cíclico e precisa ser feito de novo, passando uma mensagem de carinho, de consolo", disse em conversa com Cissa Guimarães.

A atriz relembrou a forma que o diretor Wolf Maya apresentou o projeto para eles. "Veio de lugares diferentes para cada um de nós, porque o Wolf mentiu para os dois. Em conversa com o Fagundes, disse que era um drama bonito. Para mim, falou que era comédia".

Christiane Torloni também comentou sobre a adaptação para o cinema de 'A Viagem', que será estrelada por Carolina Dieckmmann e Rodrigo Lombardi. "É uma outra história, o filme. Ele não está baseado na obra da Ivani, é uma outra coisa. Chegamos a ler a sinopse. É quase um filme de suspense", analisou.

Escrita por Ivani Ribeiro, a obra foi exibida pela primeira vez na TV Tupi em 1975, ganhando seu primeiro remake de grande sucesso dezenove anos depois, na TV Globo.