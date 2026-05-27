TV Globo divulgou prévia do filme ’A Viagem’ - Reprodução de Vídeo

TV Globo divulgou prévia do filme ’A Viagem’Reprodução de Vídeo

Publicado 27/05/2026 20:01 | Atualizado 28/05/2026 06:50

Rio - A TV Globo revelou nesta quarta-feira (27) uma prévia do filme "A Viagem". O vídeo mostra o espírito obsessor de Alexandre, interpretado por Pedro Novaes, em busca de vingança das pessoas que considera responsáveis por sua prisão após matar um homem. O personagem tira a própria vida na cadeia.

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"As primeiras imagens do filme de 'A Viagem', protagonizado por Pedro Novaes! Gente, é filmaço! Vai emocionar", escreveu o perfil oficial da emissora no X, antigo Twitter.

No longa-metragem inspirado na obra de Ivani Ribeiro, Carolina Dieckmann e Rodrigo Lombardi darão vida ao casal Diná e Otávio. Lucinha Lins, que viveu Estela na novela de 1994, agora vai interpretar Dona Maroca. O elenco também reúne Belize Pombal, Emilio Dantas, Eriberto Leão, Lola Belli e Sara Antunes.