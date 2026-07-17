Sheila é a vencedora da ’Casa do Patrão’ - Reprodução de vídeo / Record

Sheila é a vencedora da ’Casa do Patrão’Reprodução de vídeo / Record

Publicado 17/07/2026 06:51 | Atualizado 17/07/2026 11:12

Rio - Sheila é a grande campeã da primeira temporada da "Casa do Patrão", da Record. A baiana recebeu 64,79% dos votos do público na final, que aconteceu na noite desta quinta-feira (16), e embolsou o prêmio de R$ 1.128.417,68. Ao saber do resultado, a capitã da PM se emocionou.

Confira o anúncio de Sheila como a campeã da #CasaDoPatrão! pic.twitter.com/8EXPVUMN1g — Central Reality (@centralreality) July 17, 2026

Antes do anúncio oficial, no entanto, uma gafe acabou antecipando a vitória da participante. Durante uma ação publicitária, Leandro Hassum simulou a transferência do prêmio por Pix, mas a tela exibida na transmissão mostrou o rosto e o nome de Sheila como destinatária. Mesmo após o vazamento, o apresentador manteve o suspense e confirmou o resultado minutos depois.



Hassum também elogiou a trajetória da campeã no programa. "Você merece muito. Se tem alguém que, desde o dia 1, jogou muito, podem questionar o que for, mas quem foi fundamental para a gente nesse programa foi você. Parabéns por esse prêmio", declarou.

Hassum elogia jogo de Sheila, a primeira ganhadora da #CasaDoPatrão #FinalCasaDoPatrão pic.twitter.com/gOFxxId1Eg — Casa do Patrão (@casadopatrao) July 17, 2026

Bianca ficou em segundo lugar, com 32,02%, e faturou o prêmio R$ 85.140,10. Já Matheus conquistou o terceiro, com 3,19%, e levou para a casa a quantia de 248.878,78. O lutador obteve o maior saldo da temporada no confinamento.

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A final do programa, na noite desta quinta, reuniu todos os participantes do reality show, idealizado por Boninho, e contou com um show do Mumuzinho, que agitou a festa ao som de sucessos como "Eu Mereço Ser Feliz", "Fulminante" e "Curto-Circuito".

