Pilar e Adriana se enfrentam em salão de beleza - Globo/ Angélica Goudinho

Pilar e Adriana se enfrentam em salão de belezaGlobo/ Angélica Goudinho

Publicado 15/07/2026 15:05

Rio - Em cenas previstas para quinta-feira (16) em "Quem ama cuida", Adriana (Letícia Colin) começa a trabalhar num salão de beleza. Enquanto ajuda a equipe em meio ao movimento intenso do dia, ela nem percebe quando Pilar (Isabel Teixeira) chega ao local para realizar um serviço, sem imaginar que encontrará justamente sua maior rival no estabelecimento.

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Durante o atendimento, a recepcionista acumula várias funções diante da falta de funcionários. Quando é chamada para resolver outra demanda, pede que Adriana assuma seu lugar e termine de lavar o cabelo da irmã de Arthur (Antonio Fagundes). Sem saber de quem se trata, a mocinha se aproxima da cliente pronta para continuar o serviço, mas entra em choque no instante em que reconhece Pilar.

A vilã, que está relaxada e de olhos fechados, ao ouvir a voz da moça, se depara com a neta de Otoniel (Tony Ramos) acima dela. A surpresa é imediata e a mãe de Brigitte (Tata Werneck) reage com ódio ao perceber que a ex-detenta está trabalhando ali, enquanto Adriana fica paralisada diante da triste coincidência.