Alaorzinho (Daniel de Oliveira) - Globo/ Manoella Mello

Alaorzinho (Daniel de Oliveira)Globo/ Manoella Mello

Publicado 15/07/2026 05:00

Rio - Daniel de Oliveira entra na reta final de "Coração Acelerado" na torcida para que Alaorzinho termine a novela ao lado de Janete (Leticia Spiller). Após passar boa parte da trama dividido entre ela e Zilá (Leandra Leal), o personagem terá novos conflitos antes de definir o rumo da vida amorosa. Para o ator mineiro de 49 anos, porém, não há dúvidas sobre quem ocupa o coração do empresário.



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"Ela é o grande amor dele, né? Os dois batalharam muito para chegar até aqui e passaram por muitas coisas. Acho que o casal merece ficar feliz. Nessa reta final, ainda teremos Zilá, perseguições e muita coisa para arrematar a história. Mas o coração dele é da Janete."



Nos novos capítulos da novela das 19h da TV Globo, o romance de Alaorzinho e Janete finalmente avança. Após tomarem um suco batizado durante o festival do Zuzanete, os dois se entregam à paixão e retomam a relação interrompida décadas antes. O casal assume o namoro durante uma festa do Grupo Amaral. Janete chega ao evento acompanhada por Alaorzinho, e os dois trocam um beijo diante de Zilá. A empresária não aceita a aproximação da irmã com o ex-marido e perde o controle com a novidade.



Daniel avalia que o personagem passou por uma transformação importante ao longo da história. Alaorzinho começou a trama com atitudes machistas, mas reconheceu que perdeu Janete por causa da forma como se comportava e passou a rever a relação com as mulheres de sua família. "Essa transformação deveria ser algo comum. Quando um ser humano não sabe lidar com determinada situação, precisa aprender. O Alaorzinho perdeu um grande amor por causa da forma como se comportava. Foi um personagem que teve um arco interessante e um grande aprendizado", reflete.



A criação de Naiane (Isabelle Drummond) também ganha espaço nos capítulos finais. Daniel avalia que Alaorzinho deixou a educação da filha apenas nas mãos de Zilá e defende que os homens participem de forma mais ativa da formação dos filhos. "No final, sempre chegam as lições da Naiane. Ela precisa aprender algumas coisas. O meu personagem fala muito que foi uma falha dele deixar a educação da filha apenas nas mãos da mãe. Os homens também precisam assumir essa responsabilidade, participar da formação dos filhos, ainda mais quando se trata de uma filha."

Outra dúvida que cerca o desfecho do personagem envolve uma teoria levantada pelo público. Parte dos espectadores acredita que Alaorzinho pode ser o verdadeiro pai de Agrado (Isadora Cruz), o que faria com que ela e Naiane fossem irmãs, e não primas. O ator não confirma a possibilidade, mas adianta que a produção mantém algumas cenas sob sigilo.

"Vamos acompanhar esses capítulos finais. Estamos recebendo cenas secretas nessa reta final. São tão secretas que, outro dia, nem eu sabia que existiam. Teremos algumas surpresas. Eu e Ricardo Pereira também gravamos uma cena secreta", diz.



Questionado sobre a possibilidade de a teoria se confirmar, Daniel aprova a ideia. "Uai, por que não? Seria bom para dar um molho a mais nessa história e também no desfecho de Naiane com Agrado."



O trabalho marcou o retorno do ator às novelas da Globo após 12 anos. Ao fazer um balanço da experiência, ele destaca a variedade de situações que pôde experimentar com Alaorzinho. "Foi um papel muito rico para mim, porque pude experimentar várias coisas. É um personagem que teve conflitos, drama, situações bem-humoradas e um amor romântico com Janete. Também pude aproveitar para fazer algumas palhaçadas."



Anitta, filhos e novos projetos



Fora da ficção, Daniel ganhou repercussão nas redes sociais após visitar a casa de Anitta, no Rio, durante uma reunião para assistir ao jogo entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo, que resultou na eliminação da Seleção nas oitavas de final. O ator esteve no local com Thomás Aquino e Evaldo Macarrão, colegas do elenco de "Coração Acelerado", e explicou que o convite partiu dos amigos.

"Fui assistir ao jogo lá, foi massa. Ela recebeu a gente de braços abertos, cantamos junto lá e ela foi de uma simpatia extrema, muito simples. A Anitta recebeu a gente com a família dela, abriu a casa para a gente", conta. Daniel ainda não conhecia a cantora pessoalmente, embora já acompanhasse seu trabalho. "Não conhecia, não. Eu só conhecia o som dela, né? E esse disco dela (Equilibrivm), muito bom", declarou.

Após o fim da novela, o ator pretende dividir o tempo entre o trabalho, o bar que administra em Belo Horizonte e os filhos. Raul, de 18 anos, e Moisés, de 15, frutos da relação com Vanessa Giácomo, estudam em Portugal. Otto, de 10, filho de Sophie Charlotte, permanece no Rio de Janeiro.



"Vou voltar para o meu bar e também quero visitar os meus filhos em Portugal. Os dois estão estudando lá e vai ser muito bom encontrá-los. Também tenho a exibição de dois filmes. Um deles é 'Muito Prazer', comédia romântica de Jorge Furtado, produzida pela Casa de Cinema", explica.

Com estreia prevista para 27 de agosto, o longa marca a quarta parceria entre Daniel e Jorge Furtado. No filme, o ator interpreta Rubem, um homem que herda um motel decadente e descobre que o estabelecimento acumula dívidas.

