Letícia Colin e Chay Suede protagonizaram reencontro em 'Quem Ama Cuida' e emocionaram fãs do casalReprodução / TV Globo

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Carolina Irigoyen
Rio - Leticia Colin e Chay Suede emocionaram os telespectadores com uma das cenas exibidas em "Quem Ama Cuida", da TV Globo, no capítulo desta segunda-feira (13). Na sequência, com grande impacto emocional, Adriana e Pedro voltaram a se encontrar depois da fisioterapeuta descobrir que o advogado está casado com Bruna (Fernanda Marques). A desenvoltura dos artistas agradou os internautas. 
A cena rapidamente ganhou destaque nas redes sociais. "Meu Deus, eu nunca chorei tanto vendo uma novela. Leticia simplesmente arrasou nessa cena", escreveu uma internauta. "Chorei litros com essa cena, Glô", comentou outra. Houve ainda quem admitisse estar torcendo pelo casal, apesar do contexto da história. "Meu Deus, eu nunca torci tanto para um adultério", brincou uma usuária do X, antigo Twitter. 

Além da repercussão da sequência, muitos espectadores destacaram a química entre Leticia Colin e Chay. "Deu até vontade de chorar também", publicou uma fã. "Eu não estava preparada pra isso", escreveu outra.

O reencontro reacendeu entre os fãs a expectativa de que Adriana e Pedro finalmente consigam ficar juntos. Nas redes sociais, o casal, apelidado de "Pedriana" pelo público, segue entre os mais comentados da novela.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa