Letícia Colin e Chay Suede protagonizaram reencontro em 'Quem Ama Cuida' e emocionaram fãs do casalReprodução / TV Globo
A cena rapidamente ganhou destaque nas redes sociais. "Meu Deus, eu nunca chorei tanto vendo uma novela. Leticia simplesmente arrasou nessa cena", escreveu uma internauta. "Chorei litros com essa cena, Glô", comentou outra. Houve ainda quem admitisse estar torcendo pelo casal, apesar do contexto da história. "Meu Deus, eu nunca torci tanto para um adultério", brincou uma usuária do X, antigo Twitter.
EU TO CHORANDO— TV Globo (@tvglobo) July 14, 2026
CHEGA
#QuemAmaCuida #TVGlobo pic.twitter.com/jJOCpCABbV
Além da repercussão da sequência, muitos espectadores destacaram a química entre Leticia Colin e Chay. "Deu até vontade de chorar também", publicou uma fã. "Eu não estava preparada pra isso", escreveu outra.
O reencontro reacendeu entre os fãs a expectativa de que Adriana e Pedro finalmente consigam ficar juntos. Nas redes sociais, o casal, apelidado de "Pedriana" pelo público, segue entre os mais comentados da novela.