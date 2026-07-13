Saory Cardoso falou sobre críticas ao relacionamento com Dudu Camargo - Reprodução/Instagram

Saory Cardoso falou sobre críticas ao relacionamento com Dudu Camargo Reprodução/Instagram

Publicado 13/07/2026 17:10

Rio - Saory Cardoso relatou que sofre críticas desde que iniciou o romance com Dudu Camargo ainda no reality show "A Fazenda 17", da Record. A influenciadora abriu o jogo sobre os julgamentos em entrevista a Daniela Albuquerque no programa "Sensacional", da RedeTV!, que vai ao ar nesta segunda-feira (13).

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"A gente sofreu muito preconceito, não sei baseado em quê, mas era como se eu não pudesse gostar do Dudu. Eu tenho uma coisa em comum com o Dudu, que as pessoas batem muito em mim [...] sempre recebi ataques de pessoas que não me conhecem, que não sabem nada da minha vida", afirma.

A mineira recordou o romance que viveu aos 18 anos com o ator Eduardo Galvão e o affair com Neymar Jr, quando viajou a Paris após convite do jogador em 2019, destacando o carinho que permaneceu. "Muito educado, muito humilde. A gente ficou amigo, né? O admiro muito".

Saory também expôs os ataques que recebeu por causa do corpo durante participação no reality rural. "Lá algumas mulheres falavam que meu corpo era de homem, quadrado e que parecia o Max Steel. Me chamaram de Bob Esponja, acredita?", conta.

Segundo ela, esse tipo de crítica teve início quando estava na faculdade e conciliava os estudos com a rotina de treinos. "Eu era muito magrinha e quando peguei definição, as meninas da faculdade falavam: 'Nossa, mas barriga definida é coisa de homem'. Porque também não tinha essa cultura que hoje a gente tem", relata.