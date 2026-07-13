Leticia Colin revelou alvo inicial da vingança de Adriana - Reprodução de vídeo

Leticia Colin revelou alvo inicial da vingança de AdrianaReprodução de vídeo

Publicado 13/07/2026 14:21

Rio - Leticia Colin participou do "Mais Você", da TV Globo, desta segunda-feira (13) e contou detalhes da vingança de Adriana em "Quem Ama Cuida", novela das 21h da emissora. O primeiro alvo da mocinha será Ademir (Dan Stulbach), advogado que ajudou na injusta condenação da fisioterapeuta pelo assassinato de Arthur Brandão (Antonio Fagundes).

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"Eu sou igual um peão numa mesa de xadrez. Eu tô só esperando mexerem a minha peça, para lá ou para lá, ou para lá. Então, eu tô aqui para o que der e vier. Mas hoje eu já tô gravando o começo da vingança com Ademir. É, ele vai ser o primeiro, né?", adiantou.

A atriz brincou, ainda, com as diferenças entre o colega de elenco e o personagem dele. "Esse advogado do mal que fez a Adriana ser presa...Ele é tão querido, tão divertido, tão bem humorado e é tão horroroso na televisão. Como é que pode, né?", disse.

Leticia Colin também comentou a recente cena em que Adriana não consegue uma vaga de emprego por ter passado um tempo na prisão. "Muito difícil a reinserção social de um ex-detento, de alguém que passa pelo sistema prisional que muitas vezes não reabilita o ser humano e planta às vezes mais ódio, mais revolta, mais desejo de vingança do que de justiça e ou de transformação, né?", afirmou.