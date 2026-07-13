Renata Vasconcellos pode deixar bancada do 'Jornal Nacional' em 2027 - Divulgação

Renata Vasconcellos pode deixar bancada do 'Jornal Nacional' em 2027Divulgação

Publicado 13/07/2026 22:16

Rio - Renata Vasconcellos pode deixar a bancada do "Jornal Nacional" em setembro de 2027. A informação foi divulgada pelo colunista Alessandro Lo Bianco, do programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!, que afirma que a TV Globo já estuda a sucessão da jornalista.

De acordo com o colunista, a principal cotada para ocupar a vaga é Camila Bomfim. A jornalista integra o time da Globo há cerca de duas décadas, com passagens pela reportagem do "Fantástico", pela cobertura política em Brasília e, atualmente, pela apresentação do "Conexão GloboNews". Ela também já participou do rodízio de apresentadores do "Jornal Nacional".

Ainda segundo Lo Bianco, o planejamento faz parte de um processo de renovação da bancada do principal telejornal da emissora. Em 2025, William Bonner deixou o comando do "JN" após quase 30 anos e foi substituído por César Tralli.

O cronograma para a nova mudança, de acordo com a publicação, deve ser definido internamente após o período eleitoral deste ano.

Além de Camila Bomfim, outros nomes também aparecem entre os cotados para uma futura vaga na bancada do telejornal. Entre eles estão Ana Paula Araújo, apresentadora do "Bom Dia Brasil"; Aline Midlej, âncora do "Jornal das Dez", da GloboNews; e Renata Lo Prete, que comanda o "Jornal da Globo".

Até o momento, a TV Globo não se pronunciou sobre as informações divulgadas pelo colunista.