Isadora Cruz revela final desejado para Agrado na trama - Divulgação/Ricardo Cunha

Isadora Cruz revela final desejado para Agrado na trama Divulgação/Ricardo Cunha

Publicado 12/07/2026 05:00

Rio - O clima é de despedida nos bastidores de "Coração Acelerado", que ocupa a faixa das 19h da TV Globo. Com o último capítulo previsto para ir ao ar em 7 de agosto, Isadora Cruz começa a encerrar sua trajetória como Agrado, jovem que realizou o sonho de conquistar espaço na música sertaneja ao lado de Eduarda (Gabz). Apesar da forte torcida pelo romance com João Raul (Filipe Bragança), a atriz paraibana gostaria que a personagem terminasse a trama de uma maneira diferente.

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"Gostaria muito de um final mais moderno com ela terminando sozinha, como uma grande estrela no palco. Acho que seria interessante para a dramaturgia brasileira colocar a mulher nesse lugar independente, mostrando que ela não precisa de um casamento para se realizar e que um conto de fadas não precisa terminar com véu e grinalda. Pode terminar com ela realizada, feliz, livre, independente e autossuficiente", analisa a artista.



Nos próximos capítulos da novela escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, Agrado entra em uma fase decisiva. Durante um cruzeiro, a cantora enfrenta novas armações de Naiane (Isabelle Drummond), ganha destaque no palco e se aproxima de João Raul. O sertanejo revela que ela é a verdadeira Diana, rompe com Ronei (Thomás Aquino) e anuncia publicamente o desejo de se casar com a amada.



O reencontro do casal ocorre depois de um longo período de afastamento, causado por desconfianças e mentiras. "Vai existir o arco de redenção do João Raul, que considero importante. A gente precisa sempre lembrar que essas atitudes tóxicas não são algo para passar pano. Nada do que ele fez deve ser tratado como normal ou como algo aceitável", conta.



Apesar das críticas ao comportamento do personagem, a atriz entende a força da torcida pelo casal. Segundo ela, a demora para que os dois retomassem o romance ajudou a manter o interesse do público. "Acho que faz sentido eles terem demorado tanto para ficar juntos, com tantos desencontros e mal-entendidos. O casal precisa ter essa coisa difícil, distante, de luta. Essa torcida enorme existe porque as autoras costuraram muito bem essa história."



Para viver Agrado, Isadora mergulhou no universo sertanejo e teve aulas de canto e violão. Ao fazer um balanço da novela, a artista destaca as descobertas profissionais e a convivência com o elenco. "Para mim, foi uma jornada de muito aprendizado, de descobertas lindas sobre mim mesma e sobre a artista que eu sou. Esse elenco me ensinou muita coisa. Foi muito rica essa troca com pessoas que admiro e que são generosas em cena. Eu me sinto feliz e honrada."



Antes do encerramento definitivo, parte do elenco se reúne em um show promovido pela Globo em Goiânia, no dia 31 de julho. Além de Isadora, Gabz e Filipe Bragança, a apresentação terá Isabelle Drummond, Diego Martins, Elisa Lucinda e Guito. Ana Castela, Chitãozinho & Xororó e Daniel, que fizeram participações na trama, também sobem ao palco.



"Acho que será um momento apoteótico para comemorar e se despedir. Não tem maneira melhor de encerrar um ciclo tão importante e especial do que no palco, fazendo música, fazendo o que a gente ama e sentindo o carinho das pessoas", diz a artista. A apresentação dará origem a um especial musical, que será exibido pela emissora em 8 de agosto, um dia depois do último capítulo.



Próximos passos e vida pessoal



Após uma sequência de trabalhos na televisão, incluindo "Volta por Cima" (2024), "Guerreiros do Sol" (2025) e "Coração Acelerado" (2025-2026), Isadora avalia os próximos passos da carreira. "Seria muito bom dar uma renovada, uma arejada na minha cabeça como atriz. Fazer cursos fora, aqui também, ter tempo de ir ao teatro, ver a peça dos meus amigos e fazer muitas coisas que a gente acaba deixando de lado quando está gravando novela."



Fora das telas, Isadora mantém um relacionamento à distância com Lucas Pinheiro Braathen, esquiador norueguês-brasileiro radicado em Milão. Embora compartilhe alguns momentos do casal nas redes, a atriz afirma que procura preservar a intimidade.

"A gente tenta proteger a nossa energia ao máximo. Acho muito importante manter aquilo que é sagrado para a gente realmente privado. Ao mesmo tempo, fico muito feliz se isso pode trazer alegria para as pessoas, e até esperança de que amores verdadeiros e essa pureza ainda existem no mundo", afirma.

