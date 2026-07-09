Thelma Assis comentou apoio de famosos a Rodrigo Branco - Reprodução/Instagram

Thelma Assis comentou apoio de famosos a Rodrigo Branco Reprodução/Instagram

Publicado 09/07/2026 14:08

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"Seis anos revivendo uma dor, uma injúria racial, um crime, né? Que, como tal, tem que ser julgado e assim foi. Foi uma juíza, é muito importante falar isso, uma mulher deu uma sentença muito embasada, citou a Maju Coutinho, que é minha amiga e foi ofendida também. Que bom que foi resolvido da forma que tem que ser: judicialmente", afirmou.

A campeã do "BBB 20" revelou que nunca pensou em voltar atrás na decisão de processar Rodrigo Branco. "Para mim, foi uma prioridade. Se aconteceu de forma pública, o respaldo e toda a repercussão pública se fizeram necessários, porque isso acontece todos os dias. Na vida, as pessoas são invalidadas, são minimizadas pela pela cor da pele, que é o que a gente é".

Thelma falou sobre o apoio que alguns famosos como Astrid Fontenelle e Xuxa Meneghel deixaram em comentários de vídeo divulgado pelo empresário após a condenação. "Eu acho que as pessoas têm livre arbítrio para fazer as suas escolhas. Mas a gente não está falando de um erro, a gente está falando de um crime. E aí, quem quis ser conivente, apoiar e passar a mão, que arque com as consequências. Mas o que me deixa feliz é que o povo está vendo, cobra coerência e cobra responsabilidade", destacou.