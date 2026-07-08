Érick Jacquin quebra protocolo no MasterChef e surpreende eliminada com presenteReprodução / Band
Apesar da boa apresentação visual da sobremesa, o sabor desagradou ao jurado francês, que apontou excesso de sal na receita. "Bom, eu senti muito sal. Sobremesa salgada, a gente gosta ou não gosta", avaliou Jacquin. Em seguida, ele perguntou: "Você está preocupada?". Larissa respondeu: "Sempre. Estar aqui é um estado constante de preocupação".
A participante acabou eliminada da disputa, mas recebeu elogios antes de deixar a cozinha. "Larissa, estou muito contrariado de fazer isso com você, porque você é uma menina maravilhosa. Você é um prodígio, uma pessoa muito boa", afirmou Jacquin.
Na despedida, Jacquin e Helena Rizzo abraçaram Larissa. Logo depois, o chef surpreendeu a eliminada ao lhe dar a gravata. "É triste sair do 'MasterChef'", comentou o francês. Ao ver a jovem com o acessório, ele completou: "Tá linda com essa gravata maravilhosa!".
Emocionada, Larissa fez um balanço da passagem pelo programa e agradeceu a experiência. "Eu me seguro muito em questão de emoção, mas uma coisa que aprendi aqui é que nem sempre a gente controla. Eu agradeço a cada momento aqui dentro, me arrependo de não ter entrado antes, porque isso mudou a minha vida. Sou muito grata a vocês", declarou.
SPOILER— MasterChef Brasil (@masterchefbr) July 8, 2026
Larissa se despede do #MasterChefBR e ganha todo o carinho dos chefs (e um presentinho do Jacquin!) pic.twitter.com/vA8IcLsUj2
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