Adriana deixa a prisão em liberdade condicional e inicia nova fase em 'Quem Ama Cuida'Reprodução TV Globo
Passagem de tempo em 'Quem Ama Cuida' movimenta a web
Internautas comemoraram a saída de Adriana da prisão e o início da fase de vingança da protagonista
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'Quem Ama Cuida': Adriana deixa a prisão em busca de vingança
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