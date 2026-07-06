Adriana deixa a prisão em liberdade condicional e inicia nova fase em 'Quem Ama Cuida' - Reprodução TV Globo

Adriana deixa a prisão em liberdade condicional e inicia nova fase em 'Quem Ama Cuida'Reprodução TV Globo

Publicado 06/07/2026 22:58 | Atualizado 06/07/2026 23:00

Rio - A aguardada virada de "Quem Ama Cuida" movimentou as redes sociais na noite desta segunda-feira (6). Com a passagem de tempo e a saída de Adriana (Letícia Colin) da prisão em liberdade condicional, internautas comemoraram o início de uma nova fase da trama, marcada pela busca da personagem por justiça e vingança.

Antes mesmo da exibição do capítulo, o termo "Quem Ama Vinga" já aparecia entre os assuntos mais comentados. Durante a novela, os fãs seguiram repercutindo a mudança na história.

"Pilar, Ademir, Ulisses... quero ver a Adriana acabando com todos eles!", disse um usuário.

"Essa Dri vai emocionar na skin vingativa", comentou outro.

Na nova fase da novela, Adriana deixa a prisão decidida a descobrir quem matou Arthur Brandão (Antonio Fagundes) e a acertar as contas com aqueles que considera responsáveis por sua condenação, entre eles Pilar (Isabel Teixeira), Ademir (Dan Stulbach), Tom (Allan Souza Lima) e Ulisses (Alexandre Borges). Nos próximos capítulos, a personagem deve dar início ao plano de vingança ao aparecer em uma palestra de Ademir.

