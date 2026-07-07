Leilane Neubarth deixa jornalismo diárioDivulgação TV Globo/João Cotta
Leilane Neubarth deixa jornalismo diário: 'Novo capítulo'
Após 47 anos de carreira, jornalista anunciou a decisão ao vivo na GloboNews e afirmou que seguirá ligada à profissão em novos projetos
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