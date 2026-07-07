Leilane Neubarth deixa jornalismo diário - Divulgação TV Globo/João Cotta

Leilane Neubarth deixa jornalismo diárioDivulgação TV Globo/João Cotta

Publicado 07/07/2026 15:32 | Atualizado 07/07/2026 16:13

Rio - Leilane Neubarth anunciou, nesta terça-feira (7), que está deixando o jornalismo diário. A comunicadora revelou os novos planos durante uma entrada ao vivo na GloboNews, na qual relembrou a própria trajetória e explicou que a decisão marca o início de uma nova etapa da carreira.

"Depois de 47 anos, eu escolhi deixar o jornalismo diário. Essa não é, de forma alguma, uma despedida do jornalismo. Porque ele vive aqui dentro de mim", afirmou.

Ao falar sobre a mudança, Leilane destacou que pretende seguir trabalhando em novos projetos. "A partir de agora, nós vamos nos ver em novas ocasiões, novos desafios. Encaro este momento com gratidão pelo que passou e entusiasmo pelo que vem pela frente", disse.

A jornalista começou na TV Globo como estagiária, em 1979, e construiu uma carreira de mais de quatro décadas na emissora. Ao longo desse período, apresentou telejornais como "Bom Dia Brasil", "Jornal da Globo", "Fantástico", "Jornal da GloboNews" e, mais recentemente, o "Conexão GloboNews". Também participou da cobertura de eleições, Olimpíadas e outros acontecimentos de grande repercussão.