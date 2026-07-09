Flávia Alessandra interpreta Fábia em Quem Ama Cuida - Reprodução de vídeo / TV Globo

Flávia Alessandra interpreta Fábia em Quem Ama CuidaReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 09/07/2026 06:41

Rio - Aos 52 anos, Flávia Alessandra movimentou a web ao surgir de lingerie em cena de "Quem Ama Cuida", da TV Globo, na noite desta quarta-feira (8). Intérprete de Fábia, a atriz ostentou boa forma na sequência e recebeu diversos elogios dos internautas.

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Na cena, Fábia aparecia se preparando para ter uma noite quente com o marido, Ulisses (Alexandre Borges). De lingerie, casaco de pele e arco de gatinha, ela caprichou na performance, mas o empresário não deu conta do recado depois de vê-la usando um brinco que comprou na joalheria. O clima, então, esfriou.

A beleza e boa forma da atriz não passaram despercebidas e se tornaram assunto no X, antigo Twitter. "Flávia Alessandra no auge de sua beleza como Fábia", afirmou um usuário da rede social. "Gente, que mulherão. Maravilhosa", disse outro. "Corpaço da Flavia Alessandra!", opinou uma terceira pessoa.

Outros comentários também foram publicados como: "Que espetáculo de mulher! Sem condições para Flávia Alessandra, maravilhosa demais!"; "Que mulher é a Flávia Alessandra, hein. Linda, exuberante, gostosa, encantadora e sempre roubando a cena, baita sorte do Otaviano Costa (marido dela)" e "Flávia Alessandra no auge da beleza. Sexy, linda, perfeita toda vida. Um verdadeiro espetáculo."

Na mesma rede social, Flávia mostrou os bastidores da cena. "Eita, miau Fábia", escreveu a atriz.