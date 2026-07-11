Viúva de Anderson Leonardo dará entrevista sobre disputa pela herança do cantorReprodução / Instagram
Na conversa com Nicole Timm, Paula desabafa sobre os questionamentos envolvendo a administração do patrimônio do artista. Além dela, outros herdeiros também afirmam não receber informações detalhadas sobre cachês, contratos, despesas e os lucros obtidos com os shows do Molejo desde o falecimento de Anderson.
O cantor morreu em abril de 2024, após uma batalha de cerca de dois anos contra um câncer raro na região da virilha. O diagnóstico foi anunciado em outubro de 2022 e, desde então, Anderson passou por cirurgias, sessões de quimioterapia, uma embolia pulmonar e diversas internações. Apesar de ter comemorado um período de remissão da doença, voltou a enfrentar o avanço do câncer em 2023 e faleceu após o agravamento do quadro.
Além da entrevista exclusiva, o "Domingo Espetacular" também exibe reportagens sobre o resgate de uma mulher que viveu mais de 50 anos em situação análoga à escravidão, casos recentes de violência praticada por pais contra os próprios filhos e a história de Diamilla Alexandra Pereira, absolvida após responder por oito anos pela morte do ex-companheiro.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa