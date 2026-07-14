Cauê Campos interpretará Peixe em Por Você - Manoella Mello / TV Globo

Cauê Campos interpretará Peixe em Por Você Manoella Mello / TV Globo

Publicado 14/07/2026 09:36

Rio - Depois de interpretar Basílio em "Garota do Momento" (2024-2025), Cauê Campos retorna às novelas em "Por Você", da TV Globo, com previsão de estreia para 17 de agosto. No folhetim de Dino Cantelli e Juliana Peres, o ator dará vida a Peixe, filho mais velho de Juli (Lucy Ramos) e grande protetor dos irmãos, Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola). Entregador de aplicativo que usa bicicleta, o personagem assumirá as rédeas da família após a morte da mãe.

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Para Cauê, este trabalho representa mais um passo em sua busca constante por renovação artística. "Eu tenho buscado constantemente me desafiar, sair da zona de conforto e me reinventar como artista. Por Você chegou com uma história que me despertou, trazendo uma nova energia e desafios que me fizeram querer viver esse personagem", afirma.

Com quase 20 anos de carreira, o artista coleciona personagens marcantes em produções como "Avenida Brasil" (2012), "Lado a Lado" (2012-2013), "Totalmente Demais" (2015-2016), "O Sétimo Guardião" (2018) e "Pantanal" (2022). "Muita coisa se transformou desde os meus primeiros trabalhos. Hoje tenho novos objetivos e responsabilidades, mas uma coisa permanece: a felicidade e a ansiedade de começar um novo projeto. Cada história traz aquele sentimento especial de primeiro dia", conta.

Cria de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, o artista também está no elenco de "Jogada de Risco", série do Globoplay, que estreia no dia 23 de julho, como Vítor Almeida. Jogador mais jovem da agência e tratado como uma das grandes apostas do esporte, o personagem enfrenta um momento de transição na carreira, entre o talento promissor e os desafios de lidar com as novas responsabilidades que surgem com a aproximação do futebol profissional.

Já no cinema, Cauê está no time de atores do filme "Precisamos Falar", que chega oficialmente às salas de cinema em setembro, mas que já vem conquistando reconhecimento em festivais internacionais. Antes da estreia nacional, o longa terá passagem pelo Festival do Rio e pela Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.