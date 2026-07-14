Craque Neto ironiza clique de Virginia e Vini Jr. Reprodução de vídeo / Band
Craque Neto ironiza clique de Virginia sentada no colo de Vini Jr.
Apresentador recriou a cena durante o programa 'Os Donos das Bola', da Band
Craque Neto ironiza clique de Virginia sentada no colo de Vini Jr.
Apresentador recriou a cena durante o programa 'Os Donos das Bola', da Band
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