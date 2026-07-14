Craque Neto ironiza clique de Virginia e Vini Jr. Reprodução de vídeo / Band

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Isabelle Rosa
Rio - Craque Neto se sentou no colo do comentarista Luis Fabiani durante o programa "Os Donos da Bola", da Band, nesta segunda-feira (13), ao ironizar uma foto quente de Virginia Fonseca e Vini Jr. em um iate luxuoso, na Itália, que viralizou nas redes sociais no fim de semana. 
Tudo aconteceu quando Neto reagiu à imagem do casal, exibida no telão. "Ele está no celular, por isso que ele não leva a bola para fazer o gol", afirmou o apresentador. Em seguida, ele pediu um zoom na foto. "Como é que o caboclo joga? Como é que o cara vai ter força para pegar a bola e bater o pênalti? Ah, gente, é injusto."
Momentos depois, Luis Fabiani comentou que estava com tosse. O Craque Neto, então, se dirigiu até o colega e deu uma ajudinha inusitada ao jornalista. "Vem comigo, eu vou te relaxar. Pensa que você é o Vinicius Júnior, eu vou sentar no seu colo". O apresentador seguiu com a brincadeira e comparou a cena dos dois com o clique de Vini Jr. e Virginia. "Está igualzinho. Olha o meu abdômen e o da Virginia, as coxas dela."
Veja: 
 
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Craque Neto ironiza clique de Virginia e Vini Jr.
Craque Neto ironiza clique de Virginia e Vini Jr.