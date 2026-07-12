Virginia aparece sentada no colo de Vini Jr. durante passeio de iate na ItáliaFoto: reprodução
Virginia no colo de Vini Jr. entrega volta do casal
Foto no status do WhatsApp mostra a influenciadora sentada no colo do jogador e transforma rumor em quase anúncio oficial
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Thereza Collor nega venda de apartamento apontado como abandonado no Rio
Thereza negou à Coluna Andrei Lara que imóvel no Parque Guinle esteja à venda e rebate a versão de abandono que circulou nas redes
Vínculo de Vini Jr. com casa de apostas vira debate após pênalti
Ligação entre jogadores e casas de apostas reacende debate sobre conflito de interesse, mesmo sem prova contra Vini Jr.
Prefeitura cobra quase R$ 70 mil de Giovanna Antonelli por IPTU
Prefeitura de Petrópolis cobra quase R$ 70 mil da atriz por dívida ligada a um imóvel no distrito de Pedro do Rio
Sertanejo famoso estaria vivendo novo romance com influenciador
Cantor conhecido teria engatado um relacionamento com um influenciador, após viver romance com uma estrela do sertanejo
Virginia vê MP cobrar R$ 120 milhões por bets e irmão ser condenado
Quinta-feira foi marcada por ação do Ministério Público contra a influenciadora e a Blaze, além da repercussão da condenação de William Pimenta Gusmão por importunação sexual
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