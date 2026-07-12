Virginia aparece sentada no colo de Vini Jr. durante passeio de iate na Itália - Foto: reprodução

Virginia aparece sentada no colo de Vini Jr. durante passeio de iate na ItáliaFoto: reprodução

Publicado 12/07/2026 19:53 | Atualizado 12/07/2026 20:05

Virginia Fonseca resolveu falar sem abrir a boca. A influenciadora publicou em seu status do WhatsApp uma foto sentada no colo de Vini Jr., durante uma viagem à Itália, e entregou de bandeja o capítulo que a internet estava esperando: a possível volta do casal.

Na imagem, Virginia aparece de biquíni vermelho, muito bem instalada no colo do jogador, durante um passeio de iate. Amizade? Podem escolher a desculpa, porque a pose não ajudou em nada na discrição.

Bastou o registro circular para a web transformar o colo em certificado de reconciliação. Afinal, ninguém publica uma fotografia dessas por engano, principalmente quando sabe que cada detalhe da vida amorosa vira assunto em questão de segundos.

Até o momento, nenhum dos dois anunciou oficialmente que o romance foi retomado. Mas o silêncio perdeu de goleada para a imagem. Oficialmente, a relação continua sem legenda. Extraoficialmente, o colo já fez o pronunciamento.

É a famosa volta dos que não foram.