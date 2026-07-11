Vini Jr. entrou no debate sobre a relação entre atletas e bets; não há qualquer prova de manipulação por parte do jogadorWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Vínculo de Vini Jr. com casa de apostas vira debate após pênalti
Ligação entre jogadores e casas de apostas reacende debate sobre conflito de interesse, mesmo sem prova contra Vini Jr.
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Prefeitura cobra quase R$ 70 mil de Giovanna Antonelli por IPTU
Prefeitura de Petrópolis cobra quase R$ 70 mil da atriz por dívida ligada a um imóvel no distrito de Pedro do Rio
Sertanejo famoso estaria vivendo novo romance com influenciador
Cantor conhecido teria engatado um relacionamento com um influenciador, após viver romance com uma estrela do sertanejo
Virginia vê MP cobrar R$ 120 milhões por bets e irmão ser condenado
Quinta-feira foi marcada por ação do Ministério Público contra a influenciadora e a Blaze, além da repercussão da condenação de William Pimenta Gusmão por importunação sexual
Virginia aparece em São Paulo e embaralha rumor com Vini Jr em Ibiza
Influenciadora reapareceu nas redes, mostrou que está em São Paulo e aumentou a dúvida sobre uma possível viagem para Ibiza, onde Vini Jr. deve comemorar aniversário
‘Minha filha não vai mendigar direito’: mãe de herdeira de Anderson cobra repasses financeiros do Molejo
Em entrevista exclusiva à Coluna Andrei Lara, Paula Cardoso cobra transparência sobre agenda de shows, prestação de contas e repasses financeiros após a morte do ex-vocalista do Molejo
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