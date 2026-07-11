Vini Jr. entrou no debate sobre a relação entre atletas e bets; não há qualquer prova de manipulação por parte do jogador - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Vini Jr. entrou no debate sobre a relação entre atletas e bets; não há qualquer prova de manipulação por parte do jogadorWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 11/07/2026 09:00

A eliminação do Brasil para a Noruega terminou no campo, mas o vexame continuou nas redes sociais. Vini Jr., garoto-propaganda da BetNacional, deixou Bruno Guimarães cobrar um pênalti. O chute foi desperdiçado e, como a casa de apostas havia divulgado uma cotação alta para gol do atacante, a internet fez o que sabe fazer de melhor: juntou dois mais dois e chegou direto ao escândalo.

Não há prova de manipulação. Vini disse que Bruno era o cobrador escolhido, e Carlo Ancelotti confirmou a versão. Mas o estrago já estava feito. Afinal, jogador de futebol anunciando casa de apostas é o tipo de parceria que exige fé demais do torcedor e vergonha de menos do mercado.

E desconfiança não nasceu ontem. A Operação Penalidade Máxima revelou esquemas com cartões, faltas e resultados. Bruno Henrique, do Flamengo, também foi punido por compartilhar informação sensível com o irmão, envolvido em aposta sobre um cartão amarelo. Ou seja, o futebol brasileiro já deu motivos suficientes para o torcedor assistir ao jogo com um olho na bola e outro na cotação.

Ninguém está acusando Vini de manipular partida. O problema é mais simples e mais feio: quando o atleta que decide o jogo também empresta o rosto para quem lucra com cada detalhe dele, até um pênalti mal batido chega com cheiro de recibo.

No futebol das bets, a bola pode não entrar. A pulga atrás da orelha entra sempre.