O caso Deolane Bezerra ganhou mais um pacote de novela policial: reclamação sobre comida e água, possível cela especial, áudio para diarista, suspeita de dinheiro do PCC e delegada na mira da defesa - Foto: reprodução

O caso Deolane Bezerra ganhou mais um pacote de novela policial: reclamação sobre comida e água, possível cela especial, áudio para diarista, suspeita de dinheiro do PCC e delegada na mira da defesaFoto: reprodução

Publicado 07/07/2026 08:30

O caso Deolane Bezerra ganhou aquele combo de novela policial com tempero de internet: defesa reclamando de comida e água sem condições adequadas de consumo, áudio para diarista, suspeita de dinheiro do PCC, possível cela especial e, de quebra, a delegada Maria Corsato na mira.

A família fala em situação insalubre, citando comida e água sem condições adequadas de consumo, falta de higiene, calor e até presença de escorpiões. A Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo nega as acusações e afirma que as condições da unidade são adequadas. Enquanto isso, os advogados se mexem e Deolane segue rendendo capítulo como se tivesse contrato vitalício com o noticiário.

Saiu do feed, entrou no inquérito e continua entregando roteiro com mais reviravolta que série policial em fim de temporada.