O caso Deolane Bezerra ganhou mais um pacote de novela policial: reclamação sobre comida e água, possível cela especial, áudio para diarista, suspeita de dinheiro do PCC e delegada na mira da defesaFoto: reprodução
Deolane tem áudio, cela especial, água contestada e delegada na mira da defesa
Caso da influenciadora ganha novos capítulos com reclamações da família sobre condições no presídio, possível transferência para cela especial, suspeitas em investigação e relatório contra delegada
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