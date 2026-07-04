George Azevedo na passarela do DFB Festival, em FortalezaFoto: arquivo pessoal

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Andrei Lara
George Azevedo vive uma fase de franca ascensão na moda brasileira. Natural do Rio Grande do Norte, o estilista foi um dos destaques do DFB Festival, realizado em Fortaleza e reconhecido como a maior plataforma de moda autoral do Norte e Nordeste.
Na passarela, ele apresentou a coleção “Vento Forte”, em que transformou o litoral potiguar em inspiração para um desfile vibrante, sofisticado e cheio de identidade.
Dono de uma assinatura irreverente, colorida e nada óbvia, George vem conquistando espaço com criações que têm personalidade, atitude e aquela ousadia necessária para não passar despercebida.
Não é por acaso que suas peças já foram escolhidas por nomes como Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Ana Maria Braga e Clara Moneke. No DFB Festival, ele confirmou o que o mundo fashion já começa a perceber: George Azevedo está em alta.
Pode anotar: ainda vamos ouvir falar muito dele.
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George Azevedo na passarela do DFB Festival, em Fortaleza
Criação de George Azevedo na coleção ?Vento Forte?, apresentada no DFB Festival
A coleção ?Vento Forte?, de George Azevedo, levou cor, atitude e identidade para a passarela do DFB Festival