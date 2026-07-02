Val Marchiori acordou humilde como sempre e resolveu brindar a si mesma. A socialite disse que ajudou a aumentar o consumo de champanhe no Brasil depois do Mulheres Ricas, da Band - Foto: reprodução

Val Marchiori acordou humilde como sempre e resolveu brindar a si mesma. A socialite disse que ajudou a aumentar o consumo de champanhe no Brasil depois do Mulheres Ricas, da BandFoto: reprodução

Publicado 02/07/2026 15:00

Val Marchiori acordou modesta como sempre e resolveu dar um brinde para si mesma. Em entrevista ao Natelinha, a socialite afirmou que ajudou a aumentar o consumo de champanhe no Brasil depois do Mulheres Ricas. Ah, tá. Só faltou dizer que inventou a rolha, descobriu a uva e ensinou francês ao espumante.

Menos, querida. Bem menos. Val pode até ter virado meme com taça na mão, cabelo armado e pose de milionária televisiva, mas daí a se colocar como responsável por mudar o hábito etílico do país já é champanhe demais para pouca taça.

A bebida não passou a existir depois de um bordão em reality show. Uma coisa é fazer cena. Outra é achar que virou patrimônio líquido da champanhe.

Menos, querida!

