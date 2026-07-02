Val Marchiori acordou humilde como sempre e resolveu brindar a si mesma. A socialite disse que ajudou a aumentar o consumo de champanhe no Brasil depois do Mulheres Ricas, da BandFoto: reprodução
Val Marchiori se coloca como responsável pelo aumento do consumo de champanhe no Brasil
Socialite afirmou que ajudou a popularizar a bebida depois do Mulheres Ricas e acabou servindo de bandeja uma nova rodada de ironias nas redes sociais
Val Marchiori se coloca como responsável pelo aumento do consumo de champanhe no Brasil
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