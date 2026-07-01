Virgínia sumiu, voltou gripada e apareceu direto do castelo alugado por Vini Jr. nos Estados Unidos. Enquanto ela tenta segurar o suspense, os amigos entregam cenário, produto, cantinho da casa e até risada ao fundo dos stories - Foto: Instagram

Virgínia sumiu, voltou gripada e apareceu direto do castelo alugado por Vini Jr. nos Estados Unidos. Enquanto ela tenta segurar o suspense, os amigos entregam cenário, produto, cantinho da casa e até risada ao fundo dos storiesFoto: Instagram

Publicado 01/07/2026 18:05

Virgínia Fonseca passou mais de 24 horas longe das redes e reapareceu direto do castelo alugado por Vini Jr. em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O imóvel, avaliado em cerca de R$ 55 milhões, abriga familiares do jogador durante a Copa do Mundo e virou cenário de mais um capítulo dessa novela que anda muito bem dirigida.

A coluna já disse e repete: esse jogo está uma bobagem. E com cara de combinado, viu? Virgínia evita postar, mas os amigos mostram mobília, parede, chão, cantinhos da casa e até produtos da marca dela espalhados pelo local. Em um dos stories com Maria Flor, inclusive, é possível escutar a risada de Vini Jr. ao fundo. Discrição? Ali passou de carruagem e nem acenou.

A impressão é que ninguém quer deixar o fogo apagar durante a Copa. Enquanto a bola rola, as pistas seguem aparecendo, a internet trabalha de graça e o assunto continua rendendo. Se o Brasil ganhar, ainda vem sobrevida de publicidade, eventos e compromissos. Se perder, no dia seguinte a temperatura cai rapidinho.

E no meio desse roteiro todo, Virgínia ainda surgiu gripada. Aí não, minha filha. Às vésperas de jogo da Seleção, cuidado para não passar gripe para Vini Jr., hein? Se aquieta, mulher. Toma um chá, faz story de longe e deixa o menino respirar.

Depois da Copa, o enredo deve seguir viagem. Ibiza já aparece no radar. Até lá, entre castelo, gripe, amigos entregando cenário e publicação com cara de calculada, uma coisa parece clara: se isso não é combinado, está muito bem ensaiado.

