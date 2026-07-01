Virgínia sumiu, voltou gripada e apareceu direto do castelo alugado por Vini Jr. nos Estados Unidos. Enquanto ela tenta segurar o suspense, os amigos entregam cenário, produto, cantinho da casa e até risada ao fundo dos storiesFoto: Instagram
Virgínia surge gripada no castelo de Vini Jr. A Copa que lute!
Influenciadora ficou mais de 24 horas longe das redes e voltou em cenário ligado ao jogador, enquanto amigos seguem entregando detalhes da casa
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