Ator segura a peça íntima verde-amarela que virou assunto antes da partida - Foto: reprodução

Ator segura a peça íntima verde-amarela que virou assunto antes da partidaFoto: reprodução

Publicado 01/07/2026 10:00

Igor Jansen colocou o look verde e amarelo para torcer pelo Brasil e acabou chamando atenção por outro motivo. No vídeo publicado antes do jogo contra o Japão, o ator aparece mostrando a produção, mas um detalhe íntimo roubou a cena: uma calcinha possível nas cores da bandeira brasileira.

O registro, claro, virou assunto. Teve quem achou ousado, quem achou divertido e quem ficou tentando entender se era brincadeira, estilo ou só um detalhe que apareceu sem querer. Seja como for, Igor entrou em campo antes mesmo da Seleção.