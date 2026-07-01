Ator segura a peça íntima verde-amarela que virou assunto antes da partidaFoto: reprodução
Ator Igor Jansen aparece de calcinha e vira assunto antes do jogo
Vídeo antes de Brasil x Japão fez detalhe íntimo verde e amarelo roubar a cena e deixou o ator no centro dos comentários
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