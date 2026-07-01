Ator segura a peça íntima verde-amarela que virou assunto antes da partidaFoto: reprodução

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Andrei Lara
Igor Jansen colocou o look verde e amarelo para torcer pelo Brasil e acabou chamando atenção por outro motivo. No vídeo publicado antes do jogo contra o Japão, o ator aparece mostrando a produção, mas um detalhe íntimo roubou a cena: uma calcinha possível nas cores da bandeira brasileira.
O registro, claro, virou assunto. Teve quem achou ousado, quem achou divertido e quem ficou tentando entender se era brincadeira, estilo ou só um detalhe que apareceu sem querer. Seja como for, Igor entrou em campo antes mesmo da Seleção.
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Ator segura a peça íntima verde-amarela que virou assunto antes da partida
Igor Jansen ajeita o look antes do jogo do Brasil