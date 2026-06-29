Gusttavo Lima assistiu ao jogo do Brasil contra o Japão tomando remédio na veia - Foto: reprodução Instagram

Gusttavo Lima assistiu ao jogo do Brasil contra o Japão tomando remédio na veiaFoto: reprodução Instagram

Publicado 29/06/2026 18:24

Gusttavo Lima assistiu ao jogo do Brasil contra o Japão tomando remédio na veia. A imagem, compartilhada por Andressa Suita, apareceu depois de o cantor cancelar o show que faria no São João de Surubim, em Pernambuco, alegando intoxicação alimentar. Enquanto o remédio corria de um lado, a polêmica corria solta do outro.

A Prefeitura de Surubim afirma que o sertanejo não devolveu integralmente o cachê de R$ 1,3 milhão da apresentação cancelada. Segundo o município, a empresa responsável pelo show teria restituído apenas o valor líquido recebido, deixando pendências sobre retenções tributárias e responsabilidades pela não realização do evento.

Gusttavo, por sua vez, garante que o valor foi devolvido e diz que precisou cancelar a apresentação por causa do problema de saúde. O clima azedou de vez depois que o prefeito Cleber Chaparral subiu o tom contra o cantor. O Embaixador reagiu, prometeu medidas contra o gestor e ainda acusou o prefeito de ter feito “cárcere privado” contra integrantes de sua banda e equipe.

No meio do barraco, Simone Mendes também entrou no enredo pelo caminho do deboche. A cantora, que foi traída pelo intestino no São João de Mossoró, brincou que poderia ajudar o amigo e até indicar o remédio certo. Pelo visto, neste São João, teve forró, teve cachê milionário e teve dor de barriga rendendo mais assunto do que muito show.