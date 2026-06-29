Virginia Fonseca e Álvaro curtiram o São João de Petrolina, mas a passagem da dupla ganhou outro tempero: a ação teria girado em torno de R$ 420 mil - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca e Álvaro curtiram o São João de Petrolina, mas a passagem da dupla ganhou outro tempero: a ação teria girado em torno de R$ 420 mil Reprodução/Instagram

Publicado 29/06/2026 07:30

Virginia Fonseca e Álvaro Xaro passaram pelo São João de Petrolina e, claro, curtiram a festa. Mas é ingenuidade achar que, em eventos desse porte, tudo se resume apenas a lazer. Quando influenciador entra em ação com marca, normalmente há contrato, entrega e dinheiro na mesa.

Nos bastidores, o comentário é que a ação dos dois com a Itaipava teria girado em torno de R$ 420 mil. Oficialmente, o valor não foi confirmado. Mas uma coisa é certa: nesse mercado, presença VIP também é negócio.