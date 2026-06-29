Gusttavo Lima cancelou show em Surubim pela segunda vez e virou alvo de cobrança de R$ 1,3 milhãoReprodução Instagram
Diarreia de Gusttavo Lima vira crise de R$ 1,3 milhão
Cantor cancelou show pela segunda vez em Surubim, irritou prefeito e virou alvo de cobrança milionária
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Camisa do Brasil ganha versão colada e vira febre entre famosas
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24 horas para negar volta com Vini Jr.? Equipe deixou a novela render
Equipe negou rumor de volta com Vini Jr., mas só depois de a novela render por quase 24 horas
‘Era tudo falso’: delegada fala sobre joias e relógios de Deolane Bezerra
Delegada Maria Corsato relembra busca na casa de Deolane e diz que joias e relógios eram falsos
Zero surpresa! Virginia volta para Vini Jr., mas se divorcia do Domingão do Huck
Após anunciar o fim com discurso definitivo, Virginia reata com Vini Jr. em meio a flores, corações, sogra, viagem para Ibiza e saída do Domingão do Huck
Bomba! Neymar conseguiu após muita insistência: casa de DJ Marlboro em Mangaratiba agora é dele
Neymar queria privacidade e conseguiu a casa do único vizinho colado à sua propriedade em Mangaratiba; DJ Marlboro, ex-secretário de Cultura da cidade, fechou acordo por permuta após proposta de R$ 22 milhões circular nos bastidores, em negociação apurada por este colunista após contato direto com o artista e com sua assessoria de imprensa
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