Gusttavo Lima cancelou show em Surubim pela segunda vez e virou alvo de cobrança de R$ 1,3 milhão - Reprodução Instagram

Gusttavo Lima cancelou show em Surubim pela segunda vez e virou alvo de cobrança de R$ 1,3 milhãoReprodução Instagram

Publicado 29/06/2026 07:00

Gusttavo Lima conseguiu transformar o São João de Surubim, no Agreste de Pernambuco, em uma crise pública. O sertanejo cancelou, pela segunda vez, a apresentação que faria na cidade. O show já havia sido remarcado antes e, de novo, não aconteceu.

Desta vez, Gusttavo alegou intoxicação alimentar. Nas redes sociais, pediu desculpas ao público e explicou o problema sem rodeios: disse que estava com “caganeira”, diarreia, fraqueza e suor frio. O detalhe que aumentou o desgaste é que, antes do cancelamento em Surubim, ele havia se apresentado em Caruaru, também em Pernambuco, a cerca de uma hora de carro dali.

A reação do prefeito Cleber Chaparral foi pesada. Ele chamou o cantor de “ladrão” e cobrou a devolução do cachê, que passa de R$ 1,3 milhão. O tom pode até ter passado do ponto, mas é preciso entender a pressão. Uma cidade cria expectativa, monta estrutura, anuncia uma atração desse tamanho e, quando o artista não aparece, a cobrança cai no colo do gestor.

Para qualquer prefeitura, R$ 1,3 milhão é dinheiro demais. Ainda mais em uma cidade do interior, onde esse tipo de festa mexe com comércio, público, ambulantes, palco, segurança e expectativa popular. Com ou sem justificativa médica, o episódio deixa Gusttavo em uma situação desconfortável. Cancelar uma vez já seria ruim. Duas, então, vira problema.

No fim, nada que um bom Imosec e uma sinceridade à la Simone Mendes talvez não resolvessem. Em Mossoró, ela passou mal no palco, avisou o público que precisava ir ao banheiro, saiu por alguns minutos e voltou para concluir o show. Às vezes, o público perdoa mais fácil quando o artista encara o perrengue ao vivo.