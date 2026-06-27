Deborah Secco - REPRODUÇÃO

Deborah SeccoREPRODUÇÃO

Publicado 27/06/2026 09:20

A camisa do Brasil ganhou uma versão bem mais ousada nesta Copa e virou assunto fora dos gramados. Em látex, colada ao corpo e com pegada fashionista, a peça caiu no gosto das famosas e apareceu em produções de Deborah Secco, Ludmilla, Malu Borges (gravidíssima) e GKay.

O uniforme da torcida, que antes era sinônimo de arquibancada, churrasco e jogo em família, agora também virou look de close. Justa, brilhosa e cheia de atitude, a camisa em látex mostrou que o verde e amarelo também sabe jogar no campo da moda.