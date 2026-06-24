Ludmilla perdeu a paciência com fãs na porta da Globo e desistiu de continuar tirando fotos - Foto: reprodução Instagram

Ludmilla perdeu a paciência com fãs na porta da Globo e desistiu de continuar tirando fotosFoto: reprodução Instagram

Publicado 24/06/2026 07:00

Ludmilla voltou a dar o que falar. Após a gravação do Caldeirão com Mion, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, a cantora desceu do carro para atender fãs que a aguardavam no local, mas desistiu das fotos pouco depois e foi embora. No vídeo, ela chega a dizer: “Se vocês não se organizarem, eu vou embora. Estou correndo, já estou atrasada”.

Mas aí fica a pergunta: Ludmilla esperava o quê? Chegar à porta da Globo, encontrar fãs emocionados, ansiosos por uma foto, e achar que todo mundo ia se comportar como se estivesse em fila de maternal, controlada pela tia da escola?

Nas redes, houve quem defendesse a cantora e colocasse a culpa na suposta desorganização dos fãs. Só que, pelo vídeo, a impressão que fica é outra. Não pareceu exatamente um caos incontrolável. O que aparece é uma artista impaciente, incomodada com a tentativa de uma fã de conseguir uma foto sozinha, e que rapidamente resolveu entrar no carro e encerrar o atendimento.

É claro que Ludmilla tem agenda, compromissos e pode estar atrasada. Mas, se não tinha tempo ou paciência, talvez fosse melhor nem parar. Porque parar, criar expectativa e ir embora no meio do atendimento acaba pegando muito pior.

E também tem outro ponto: se ela não parasse, provavelmente seria chamada de antipática do mesmo jeito. Mas, ao parar e desistir tão rápido, Ludmilla acabou alimentando justamente essa fama que vive tentando afastar. No fim, a cena não pareceu sobre fãs fora de controle. Pareceu sobre uma cantora sem muita disposição para lidar com o carinho desajeitado de quem estava ali esperando por ela.