Dos tutoriais de maquiagem aos relatórios financeiros: agora são os milhões que estão roubando a cena - Foto: reprodução Instagram

Dos tutoriais de maquiagem aos relatórios financeiros: agora são os milhões que estão roubando a cenaFoto: reprodução Instagram

Publicado 23/06/2026 07:00

No universo de Virgínia Fonseca, os números sempre foram gigantes. Agora, o que chama atenção não são apenas os seguidores, mas também as cifras.

Novos detalhes vieram à tona sobre uma investigação que analisa movimentações financeiras milionárias envolvendo empresas ligadas a Virgínia Fonseca. E os números impressionam tanto quanto a popularidade da influenciadora.

Segundo informações sobre o caso, um dos pontos observados envolve uma empresa de agenciamento e marketing vinculada a Virgínia que teria recebido mais de R$ 22 milhões em transferências ao longo de apenas seis meses.

Aí, meu bem, não é publi. É enredo.

Segundo as informações divulgadas, parte dessas transferências teria sido realizada por uma empresa responsável pelo processamento de pagamentos de plataformas digitais e casas de apostas, detalhe que acabou atraindo atenção adicional durante as apurações.

Mas não para por aí. Outro ponto que chama atenção é o crescimento meteórico de sua empresa de cosméticos, que teria ultrapassado a marca de R$ 1 bilhão em faturamento. O negócio acabou entrando na análise das autoridades por causa de relações empresariais e societárias que passaram a ser observadas após informações levantadas durante a CPI das Bets.

Outro ponto analisado envolve os históricos societários de empresários que hoje integram negócios ligados à influenciadora. Reportagens apontam que uma antiga parceira comercial de pessoas que atualmente dividem sociedade com Virgínia foi posteriormente presa por crimes relacionados à lavagem de dinheiro. As autoridades tentam entender se existe alguma conexão relevante ou se as coincidências terminam apenas no campo empresarial.

Entre as coincidências que despertaram interesse dos investigadores está o fato de empresas citadas em diferentes momentos das apurações terem funcionado no mesmo edifício onde também opera uma holding ligada à influenciadora.

A holding, criada para concentrar parte dos negócios e patrimônios de Virgínia, incluindo ativos de alto valor, também aparece entre os elementos observados durante as análises.

É justamente aí que o quebra-cabeça começa a ganhar peças cada vez mais complexas.

A defesa da influenciadora nega qualquer irregularidade, afirma que todas as operações são legais e sustenta que não existe vínculo entre suas empresas e atividades criminosas.

Entre maquiagens, publis, jatinhos e cifras capazes de fazer qualquer calculadora pedir demissão, uma coisa é certa: as respostas que as autoridades procuram ainda não fecharam todas as pontas dessa história.