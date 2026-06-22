Vini Júnior resgatou carta antiga com sonhos que quase todos já viraram realidadeFoto: reprodução Instagram

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Andrei Lara
Antes de virar astro mundial, Vini Jr. já conversava com o próprio destino. O jogador resgatou uma carta antiga em que colocava no papel os sonhos que queria realizar na carreira.
Na lista, tinha de tudo: inspirar jovens, conquistar títulos, fazer o Brasil torcer por ele e ganhar a Copa do Mundo.
Pois é. O menino escreveu, trabalhou e foi buscar. Quase tudo saiu do papel.
Só falta a Copa. E, do jeito que essa carta anda funcionando, é melhor o destino já ir separando a caneta para assinar embaixo.