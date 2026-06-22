Vini Júnior resgatou carta antiga com sonhos que quase todos já viraram realidade - Foto: reprodução Instagram

Vini Júnior resgatou carta antiga com sonhos que quase todos já viraram realidadeFoto: reprodução Instagram

Publicado 22/06/2026 08:00

Antes de virar astro mundial, Vini Jr. já conversava com o próprio destino. O jogador resgatou uma carta antiga em que colocava no papel os sonhos que queria realizar na carreira.

Na lista, tinha de tudo: inspirar jovens, conquistar títulos, fazer o Brasil torcer por ele e ganhar a Copa do Mundo.

Pois é. O menino escreveu, trabalhou e foi buscar. Quase tudo saiu do papel.

Só falta a Copa. E, do jeito que essa carta anda funcionando, é melhor o destino já ir separando a caneta para assinar embaixo.