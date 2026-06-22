Vini Júnior resgatou carta antiga com sonhos que quase todos já viraram realidadeFoto: reprodução Instagram
Vini Júnior escreveu carta para o futuro e quase tudo virou realidade
Jogador resgatou carta antiga com metas da carreira, e quase tudo já saiu do papel
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Virginia e Vini Jr. já voltaram. Agora fingem surpresa em flagras ensaiados
Influenciadora apareceu em jantar nos Estados Unidos ao lado de nomes ligados ao círculo do jogador, e a internet entendeu o recado
O abecedário de Margareth Serrão, mãe de Virginia: A de amor, B de baixinho, C de seleção
Mãe de Virginia Fonseca escreveu 'celeção' com C, culpou o editor e ainda lembrou que é formada
Nanda Costa deixa teatro com ex de Francisco Gil
Atriz foi vista deixando peça no Leblon acompanhada da produtora baiana Emilie Rey
Vampeta chama Raphinha de ‘falido’ e família chama Vampeta de mentiroso
Ex-jogador expôs supostos problemas financeiros e familiares do atleta, e a família reagiu chamando a declaração de mentira
Da Louis Vuitton às relíquias de Hebe: Gardênia Cavalcanti recebe Beth Szafir e famosos na Barra
Apresentadora saiu de um evento da Louis Vuitton e recebeu Beth Szafir, Fabiana Karla e outros convidados em um jantar cercado por peças do acervo de Hebe Camargo
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