Margareth Serrão virou assunto ao escrever 'celeção' com C durante jogo do BrasilFoto: reprodução Instagram
O abecedário de Margareth Serrão, mãe de Virginia: A de amor, B de baixinho, C de seleção
Mãe de Virginia Fonseca escreveu 'celeção' com C, culpou o editor e ainda lembrou que é formada
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Nanda Costa deixa teatro com ex de Francisco Gil
Atriz foi vista deixando peça no Leblon acompanhada da produtora baiana Emilie Rey
Vampeta chama Raphinha de ‘falido’ e família chama Vampeta de mentiroso
Ex-jogador expôs supostos problemas financeiros e familiares do atleta, e a família reagiu chamando a declaração de mentira
Da Louis Vuitton às relíquias de Hebe: Gardênia Cavalcanti recebe Beth Szafir e famosos na Barra
Apresentadora saiu de um evento da Louis Vuitton e recebeu Beth Szafir, Fabiana Karla e outros convidados em um jantar cercado por peças do acervo de Hebe Camargo
Vini Jr. tira 50 mulheres do Instagram, mas uma escapa da limpa
Craque deixou de seguir cerca de 50 mulheres, mas manteve Kerline, ex-BBB apontada no passado como affair do jogador
A quem interessa derrubar o presidente da CBF, Samir Xaud?
Aliados do dirigente afirmam ter identificado uma articulação de bastidor para desgastar sua imagem e ameaçar sua permanência no comando da entidade
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