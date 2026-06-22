Margareth Serrão virou assunto ao escrever 'celeção' com C durante jogo do Brasil - Foto: reprodução Instagram

Margareth Serrão virou assunto ao escrever 'celeção' com C durante jogo do BrasilFoto: reprodução Instagram

Publicado 22/06/2026 07:00

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, conseguiu roubar a cena durante o jogo da Seleção. Ao publicar um story para demonstrar toda a sua torcida pelo Brasil, acabou escrevendo “celeção” com C.

A internet, que nunca perde uma oportunidade de fazer hora extra na fiscalização ortográfica, entrou em campo na mesma hora.

Mas Margareth não deixou barato. Disse que o erro foi do editor e ainda lembrou que é formada e já trabalhou como professora.

Ou seja, a Seleção entrou em campo, o Brasil venceu, mas quem acabou precisando se defender foi a língua portuguesa.