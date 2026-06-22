Vampeta expôs suposta crise de Raphinha e foi chamado de mentiroso pela família - Foto: reprodução Instagram

Vampeta expôs suposta crise de Raphinha e foi chamado de mentiroso pela famíliaFoto: reprodução Instagram

Publicado 22/06/2026 06:30

Vampeta resolveu transformar a situação de Raphinha em assunto público durante participação no programa Red News. O pentacampeão afirmou que o jogador da Seleção Brasileira estaria ‘falido’ e passando por problemas familiares e financeiros.

A fala caiu como uma bomba nas redes sociais. A família de Raphinha não gostou nada da exposição e reagiu chamando Vampeta de mentiroso.

Raphinha já vinha sendo criticado dentro de campo e ainda deixou o jogo contra o Haiti com lesão na coxa direita. Agora, além de cuidar da recuperação, viu a vida pessoal virar pauta. Pelo visto, a confusão saiu do gramado e foi parar direto no colo de Vampeta.