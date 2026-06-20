Vini Jr. teria deixado de seguir cerca de 50 mulheres em meio aos rumores de reconciliação com Virgínia FonsecaFoto: reprodução Instagram
Vini Jr. tira 50 mulheres do Instagram, mas uma escapa da limpa
Craque deixou de seguir cerca de 50 mulheres, mas manteve Kerline, ex-BBB apontada no passado como affair do jogador
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A quem interessa derrubar o presidente da CBF, Samir Xaud?
Aliados do dirigente afirmam ter identificado uma articulação de bastidor para desgastar sua imagem e ameaçar sua permanência no comando da entidade
Anitta é acusada de dar show de arrogância em set de filmagem
Integrantes da equipe de ‘Pedro e Nina’ teriam reclamado do isolamento exigido pela cantora, da proibição de fotos e do tratamento dado ao elenco e à figuração
Globo escala 2 mil influenciadores e jura que não está de olho na CazéTV
Em parceria com a Play9, emissora reúne 2.026 criadores de conteúdo para ampliar a cobertura da Copa e conquistar o público jovem nas redes sociais
Virgínia e Vini Jr. já teriam reatado e podem anunciar volta no Domingão: coragem!
Flores preservadas, gol dedicado e uma verdadeira faxina no Instagram aumentam os rumores de reconciliação, embora o casal ainda não tenha confirmado a volta
Filho de Gilmar Mendes surge como possível sucessor de Samir Xaud na CBF. Todo mundo quer a cadeira!
Supostas amantes, viagem de R$ 117 mil, operação abafa e até possíveis sucessores: a crise do presidente da CBF ganha novos capítulos
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