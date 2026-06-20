Vini Jr. teria deixado de seguir cerca de 50 mulheres em meio aos rumores de reconciliação com Virgínia Fonseca - Foto: reprodução Instagram

Vini Jr. teria deixado de seguir cerca de 50 mulheres em meio aos rumores de reconciliação com Virgínia FonsecaFoto: reprodução Instagram

Publicado 20/06/2026 06:00

A internet ganhou um novo passatempo: investigar a lista de seguidores de Vini Jr. O jogador teria deixado de seguir cerca de 50 mulheres nos últimos dias, justamente em meio aos rumores de uma possível reconciliação com Virgínia Fonseca.

A movimentação levantou uma série de teorias. Teria sido uma prova de comprometimento? Um pedido da influenciadora? Ou apenas uma faxina digital estratégica?

Só que os detetives das redes sociais encontraram um detalhe curioso. Entre os perfis que continuam sendo seguidos pelo craque está Kerline, ex-BBB apontada como affair de Vini Jr. durante o tradicional Arraiá do Neymar, em 2021.

Ou seja, se o critério da limpeza era deixar de seguir antigas ficantes, a regra teve pelo menos uma exceção.

Agora resta descobrir uma coisa: por que exatamente aquelas 50 mulheres saíram da lista e Kerline permaneceu? A resposta, por enquanto, só Vini Jr. tem. Se foi prova de amor ou apenas organização de feed, ninguém sabe. O que a internet já decidiu é que a auditoria amorosa continua em andamento.

Nota de rodapé: até o fechamento desta coluna, Kerline continuava entre os perfis seguidos por Vini Jr. Resta saber se a repercussão desta nota sobreviverá ao próximo pente-fino.