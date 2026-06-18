Entre denúncias, gastos polêmicos e rumores de sucessão, Samir Xaud vê crescer a pressão dentro e fora da CBFFoto: reprodução Instagram
Filho de Gilmar Mendes surge como possível sucessor de Samir Xaud na CBF. Todo mundo quer a cadeira!
Supostas amantes, viagem de R$ 117 mil, operação abafa e até possíveis sucessores: a crise do presidente da CBF ganha novos capítulos
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Jogadores da Seleção Brasileira receberam familiares em momento especial longe da pressão dos gramados
Luciana Gimenez deve assinar com a Band nos próximos dias
Apresentadora está perto de fechar acordo com a emissora, e mudança já é tratada nos bastidores como questão de tempo
Liniker reclama de hate, mas fama de pouca simpatia já corre faz tempo
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