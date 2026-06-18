Entre denúncias, gastos polêmicos e rumores de sucessão, Samir Xaud vê crescer a pressão dentro e fora da CBF - Foto: reprodução Instagram

Entre denúncias, gastos polêmicos e rumores de sucessão, Samir Xaud vê crescer a pressão dentro e fora da CBFFoto: reprodução Instagram

Publicado 18/06/2026 07:00 | Atualizado 18/06/2026 08:04

A crise na CBF já virou novela. E daquelas bem servidas: tem passagem internacional, bastidor quente, suposta amante, conta salgada e cadeira balançando. Samir Xaud ainda nem caiu da cadeira — e será que cai? — mas a fila para sentar no lugar dele já começou a se formar.



No centro dessa novela continua Tatá Barcellos, apontada como suposta acompanhante do presidente da entidade. A viagem dela ao Catar teria custado mais de R$ 117 mil aos cofres da CBF. Só a passagem aérea teria passado dos R$ 100 mil. A hospedagem também não ficou para trás: mais de R$ 17 mil. Discrição mandou lembranças.



E aí vem a pergunta que ninguém respondeu até agora: o que uma farmacêutica especialista em terapias injetáveis fazia numa viagem bancada pela entidade máxima do futebol brasileiro? Porque, convenhamos, para assistir jogo no Catar com esse orçamento, a curiosidade é inevitável.



O assunto, claro, virou prato cheio. Teve ironia, teve deboche e teve até “operação abafa” no meio da história. A expressão ganhou força depois da informação de que Samir teria deixado a concentração da Seleção Brasileira nos Estados Unidos justamente quando o risco de vazamento de gastos considerados indevidos começou a rondar o ambiente.



E tem um detalhe que fala alto. Antes tão presente nos jogos, nas agendas e nos bastidores da Seleção, Samir agora virou quase peça rara. O presidente da CBF, que costumava acompanhar tudo de perto, passou a chamar atenção justamente pelo sumiço. E, quando quem gostava de aparecer começa a desaparecer, o bastidor entende o recado antes mesmo do comunicado oficial.



Enquanto isso, nos corredores do poder, ninguém perde tempo. Bastou a cadeira balançar para começarem as conversas sobre quem poderia ocupar o lugar. Entre os nomes citados está Francisco Gilmar Mendes, filho do ministro Gilmar Mendes.



Por enquanto, Samir segue no comando. Mas a crise já deixou de ser só administrativa. Virou assunto de camarote, corredor e cochicho. Tem conta voando, tem suposta amante no roteiro, tem operação abafa no ar e tem muita gente de olho na cadeira mais cobiçada do futebol brasileiro.