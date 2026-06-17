A apresentadora está muito próxima de fechar acordo com a Band. Nos bastidores da televisão, a mudança já é tratada como questão de tempo - Foto: reprodução Instagram

A apresentadora está muito próxima de fechar acordo com a Band. Nos bastidores da televisão, a mudança já é tratada como questão de tempoFoto: reprodução Instagram

Publicado 17/06/2026 07:22

Parece que está chegando ao fim o suspense sobre o futuro de Luciana Gimenez. Nos bastidores da televisão, o comentário é um só: a apresentadora está muito perto de acertar sua ida para a Band.

O acordo ainda não foi oficializado, mas a mudança já é tratada como questão de tempo por quem acompanha as negociações. Se nada mudar no percurso, Luciana deve desembarcar em breve na nova casa, reforçando o elenco da emissora. Pelo visto, a mala já está pronta e só falta chamar o carro para o aeroporto.