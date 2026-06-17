A apresentadora está muito próxima de fechar acordo com a Band. Nos bastidores da televisão, a mudança já é tratada como questão de tempoFoto: reprodução Instagram
Luciana Gimenez deve assinar com a Band nos próximos dias
Apresentadora está perto de fechar acordo com a emissora, e mudança já é tratada nos bastidores como questão de tempo
Luciana Gimenez deve assinar com a Band nos próximos dias
Apresentadora está perto de fechar acordo com a emissora, e mudança já é tratada nos bastidores como questão de tempo
Liniker reclama de hate, mas fama de pouca simpatia já corre faz tempo
Capa da Vogue Brasil, cantora fala sobre exposição, ataques e os desafios da vida sob os holofotes
Var anula affair de Virginia com goleiro da Nigéria
Supostas imagens com Maduka Okoye circularam nas redes, mas equipe da influenciadora nega autenticidade dos registros
Suposta amante do presidente da CBF, Tatá Barcellos teria vivido affair com Caio Castro
Antes de aparecer na polêmica da CBF, influenciadora já chamava atenção por viagens internacionais, vida de luxo e fotos ao lado de famosos
Amantes, viagens de luxo e gastos milionários: a crise que engoliu Samir Xaud na CBF
Presidente da entidade virou alvo de denúncias envolvendo Camila Cristina Andrade, Tatá Barcellos, hospedagens caras, jantares badalados e despesas questionadas; CBF nega irregularidades
Bomba na CBF! Presidente teria levado esposa e suposta affair para a Copa
Samir Xaud teria hospedado esposa e suposta affair em cidades diferentes durante o Mundial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.