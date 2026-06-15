Samir Xaud virou assunto nas redes sociais após reportagem afirmar que ele teria levado a esposa e uma suposta amante para acompanhar a Copa do Mundo - Foto: Reprodução Instagram

Samir Xaud virou assunto nas redes sociais após reportagem afirmar que ele teria levado a esposa e uma suposta amante para acompanhar a Copa do MundoFoto: Reprodução Instagram

Publicado 15/06/2026 15:04

Samir Xaud, presidente da CBF, virou assunto fora de campo: o dirigente teria levado a esposa e uma suposta affair para acompanhar a Copa do Mundo. A informação que incendiou as redes sociais é que uma delas teria ficado no México, enquanto a outra estaria em Nova York. O caso rapidamente ganhou repercussão e deixou internautas em polvorosa.

A notícia ganhou ainda mais destaque por envolver o principal dirigente do futebol brasileiro em pleno período de Copa do Mundo, quando as atenções do país estão voltadas para a Seleção Brasileira.

Até o momento, a CBF não se manifestou oficialmente sobre o assunto. Samir Xaud também não havia comentado publicamente as informações divulgadas pela reportagem do Portal Leo Dias.

Enquanto a Seleção tenta fazer bonito dentro de campo, nos bastidores da bola o clima parece estar mais quente do que final de Copa.