Samir Xaud virou assunto nas redes sociais após reportagem afirmar que ele teria levado a esposa e uma suposta amante para acompanhar a Copa do MundoFoto: Reprodução Instagram
Bomba na CBF! Presidente teria levado esposa e suposta affair para a Copa
Samir Xaud teria hospedado esposa e suposta affair em cidades diferentes durante o Mundial
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Comentário do ex-jogador durante transmissão da Copa repercutiu nas redes sociais.
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