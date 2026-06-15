BrunaDivulgação
A passagem pelos Estados Unidos também faz parte da preparação de Bruna para o Miss Brasil Universo 2026, que acontece no dia 25 de julho, em São Paulo. Em Nova York, ela aproveita a temporada para treinar o inglês e ampliar sua vivência internacional.
Mas, desta vez, o destaque foi mesmo fora das passarelas. No estádio, em meio à torcida e à energia de um jogo da Seleção, Bruna mostrou que elegância também combina com arquibancada.
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