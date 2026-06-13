Neymar Pai alugou mansão milionária em Orlando para acompanhar a Copa do Mundo - Foto: reprodução

Neymar Pai alugou mansão milionária em Orlando para acompanhar a Copa do MundoFoto: reprodução

Publicado 13/06/2026 06:30

A Copa do Mundo nem começou direito, mas Neymar Pai já chegou aos Estados Unidos no modo “modéstia mandou lembranças”. O empresário alugou uma mansão em Orlando avaliada em R$ 75,3 milhões, com diárias que podem chegar a R$ 20,2 mil.

E não é qualquer casinha, não. O imóvel tem 16 quartos, 20 banheiros e capacidade para receber até 36 pessoas. Coisa simples, básica, quase uma kitnet com piscina, cinema, pista de boliche e cara de parque temático.

A mansão vai servir de base para familiares e amigos próximos de Neymar durante a Copa do Mundo de 2026. Também pudera: quando o sobrenome é Neymar, até hospedagem entra em campo com status de atração principal.

Se o Brasil vai fazer bonito na Copa, ninguém sabe. Mas Neymar Pai, pelo visto, já garantiu que vai assistir tudo sem passar aperto.