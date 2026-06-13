Neymar Pai alugou mansão milionária em Orlando para acompanhar a Copa do MundoFoto: reprodução
Com 16 quartos, mansão de R$ 75 milhões nos Estados Unidos é alugada por Neymar Pai
Empresário aluga mansão avaliada em R$ 75,3 milhões em Orlando e mostra que, na Copa, até hospedagem entra em campo com status de atração
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