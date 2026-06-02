Stephanie Vilarinho posa em clima de glamour antes de embarcar para uma nova fase internacional - Foto: reprodução Instagram

Stephanie Vilarinho posa em clima de glamour antes de embarcar para uma nova fase internacional Foto: reprodução Instagram

Publicado 02/06/2026 20:06

Stephanie Vilarinho está com as malas prontas para viver um dos momentos mais importantes de sua trajetória. Empresária e influenciadora, ela comemora a nomeação como embaixadora pelo México na Copa do Mundo de 2026, tornando-se a primeira brasileira a receber esse título.

Conhecida nas redes sociais como a “rainha do jogo”, Stephanie agora amplia sua atuação para um dos maiores eventos esportivos do planeta. Entre futebol, cultura, turismo e entretenimento, ela embarca para o México com a missão de acompanhar a abertura da Copa e os grandes jogos diretamente do país-sede.

Formada em Direito e dona de uma trajetória marcada pela comunicação, Stephanie também chama atenção por falar seis idiomas. A influenciadora, no entanto, quer ir além da imagem nas redes e já planeja novos projetos após a Copa.

Com ambição, presença e carisma, ela busca se consolidar também no meio artístico, mostrando que sua força vai muito além da beleza. Para Stephanie, a Copa de 2026 será não apenas uma vitrine internacional, mas também um passo importante na construção de uma nova fase profissional.