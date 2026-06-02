Stephanie Vilarinho posa em clima de glamour antes de embarcar para uma nova fase internacional Foto: reprodução Instagram
Stephanie Vilarinho é nomeada embaixadora pelo México na Copa de 2026
Empresária, influenciadora e poliglota, brasileira se prepara para acompanhar de perto a abertura e os principais jogos no território mexicano
Stephanie Vilarinho é nomeada embaixadora pelo México na Copa de 2026
Empresária, influenciadora e poliglota, brasileira se prepara para acompanhar de perto a abertura e os principais jogos no território mexicano
Virginia expõe dor após vaias no Maracanã: ‘Uma das sensações mais ruins que já senti. Me senti acuada’
Influenciadora publicou um forte desabafo nas redes sociais depois de ser alvo de vaias e xingamentos durante jogo da Seleção Brasileira
Crime na Ilha Grande: dupla incendeia totens e ataca estação no início da taxa de turismo
Ação aconteceu às 3h12 da madrugada na Vila do Abraão; caso ocorre no primeiro dia da cobrança da Taxa de Turismo Sustentável, em meio a debates sobre a medida
Anitta comemora fim da escala 6x1 ao som de ‘Deus Existe’
Cantora celebrou nas redes sociais o avanço da proposta contra a jornada 6x1, mas acabou dividindo opiniões entre internautas
João Guilherme diz que não foi convidado para festa de 5 anos da sobrinha Maria Alice
Ator fez a revelação nesta quarta-feira ao chegar ao desfile de Sasha Meneghel
Leo Áquilla chama Rico Melquiades para 'briga' e leva resposta: 'Você nem relevante é'
Após ser desafiado publicamente para um encontro em frente ao MASP, influenciador recusou o convite, ironizou a situação e acusou Leo de querer transformá-lo em 'trampolim' político
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.