Moysés Macedo, filho caçula de Edir Macedo, movimentou as redes sociais após publicar novos cliques na terça-feira (2) - Foto: Reprodução Instagram

Moysés Macedo, filho caçula de Edir Macedo, movimentou as redes sociais após publicar novos cliques na terça-feira (2) Foto: Reprodução Instagram

Publicado 03/06/2026 13:30 | Atualizado 03/06/2026 13:31



Na terça-feira (2), Moysés Macedo, filho caçula do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, transformou as redes sociais em um verdadeiro culto lotado após publicar fotos que renderam uma enxurrada de elogios dos seguidores.

Conhecido por manter um perfil mais discreto, Moysés chamou atenção pela boa forma física e pelos cliques que rapidamente começaram a circular em perfis de entretenimento e páginas de fofoca. Nos comentários, os internautas não economizaram nas reações e fizeram questão de exaltar o herdeiro de uma das famílias mais conhecidas do meio religioso brasileiro.

Entre curtidas, compartilhamentos e mensagens empolgadas, o filho caçula de Edir Macedo voltou a figurar entre os assuntos comentados na web. Pelo visto, a publicação não passou despercebida e fez muita gente dizer amém nas redes sociais.