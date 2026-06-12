Léo Santana abre a estreia da Coluna Andrei Lara no impresso de O Dia. Em entrevista exclusiva, o cantor falou sobre Neymar, Seleção Brasileira e a expectativa pelo tão sonhado hexacampeonato - Foto: fotógrafo secreto

Léo Santana abre a estreia da Coluna Andrei Lara no impresso de O Dia. Em entrevista exclusiva, o cantor falou sobre Neymar, Seleção Brasileira e a expectativa pelo tão sonhado hexacampeonatoFoto: fotógrafo secreto

Publicado 12/06/2026 07:00

Que alegria estrear esta coluna impressa no Jornal O Dia. Depois de um ano na versão online, passo a ocupar este espaço de segunda a sábado. Para mim, mais do que um novo trabalho, é a realização de um sonho. Nos meus 28 anos de jornalismo, acompanhei de perto a trajetória deste veículo que faz parte da história da imprensa brasileira. E para começar com o pé direito, converso com exclusividade com Léo Santana, que falou sobre Seleção Brasileira, Neymar e a expectativa pelo tão sonhado hexacampeonato.





Andrei Lara: O que você espera da campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026?



Léo Santana: Espero uma campanha de muita raça, alegria e aquele futebol que só o Brasil sabe jogar. A gente tem uma geração talentosa e, com o trabalho sendo bem feito, como está agora, acredito que podemos ir muito longe. Vou estar na torcida, vibrando a cada jogo e mandando energia positiva para a nossa galera, que é de primeira!



Andrei Lara: Tem algum jogador da Seleção que você está mais ansioso para acompanhar?



Léo Santana: Rapaz, eu quero muito ver o Neymar de volta, saudável e fazendo a diferença, como só ele faz. Todo mundo sabe da qualidade dele e o quanto o cara muda o jogo. Inclusive, no Carnaval deste ano, eu até pedi lá de cima do trio ao Carlo Ancelotti para convocar Neymar. Sou fã do futebol dele e acho que ele é muito importante para a nossa Seleção.



Mas também estou animado para acompanhar uma galera boa que está no time. Vini Júnior já é uma realidade, um craque consagrado que representa muito bem o Brasil. Tem Paquetá, Léo Pereira e uma turma que tem muita qualidade e atua aqui no Brasil. E não posso deixar de falar dos veteranos, como Casemiro e Alisson, que trazem experiência e liderança. É uma mistura de juventude, talento e bagagem que vai dar um tempero bom para essa Copa do Mundo.



Andrei Lara: Você acredita que o Brasil chega ao hexacampeonato?



Léo Santana: Eu acredito demais! Quem me conhece sabe que eu sou otimista e apaixonado por futebol. Copa do Mundo é sempre difícil, mas o Brasil entra como forte candidato ao título em qualquer competição. Estou confiante, torcendo muito e vibrando desde já para que a gente possa comemorar o tão desejado hexa.





A entrevista com Léo Santana foi concedida à Coluna Andrei Lara em meio aos preparativos para o Village Superbet, que promete ser um dos principais pontos de encontro dos torcedores durante a Copa do Mundo de 2026.



Léo Santana está confirmado na programação do dia 13 de junho, data da estreia da Seleção Brasileira no Mundial. Além dele, o festival contará com apresentações de artistas como Anitta, Ludmilla, Marisa Monte, Thiaguinho, João Gomes, Luísa Sonza e Seu Jorge. O Village Superbet será realizado entre os dias 3 de junho e 19 de julho de 2026, no Jockey Club Brasileiro, na Gávea.









